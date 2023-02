sicurezza-stradale:-la-capitale-lancia-la-campagna-#romasullastradasicura

Evitare l’uso dell’alcol prima di mettersi alla guida, evitare distrazioni utilizzando lo smartphone e rispettare i limiti di velocità. Sono i tre messaggi sui quali è incentrata la campagna di comunicazione #RomaSullaStradaSicura che parte oggi nella Capitale per “sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole e a tenere un comportamento corretto alla guida” e limitare, così, gli incidenti in aumento a Roma, come nel resto dell’Italia, dopo il periodo Covid. Realizzata da Roma Servizi per La Mobilità, in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità e Roma Capitale, la campagna prevede, insieme alla pubblicazione di post sui social istituzionali e annunci radio, l’affissione di manifesti in tutta la città, sulle tabelle degli autobus Atac, sui grandi impianti a led, sui palazzi in restauro, e sulle paline e le pensiline alle fermate. Più precisamente si prevede la distribuzione di 1000 manifesti su tutto il territorio, con pannelli su 200 paline degli autobus, 139 pensiline led, 16 grandi impianti led su palazzi storici e 400 tabelle autobus.

#RomaSullaStradaSicura rappresenta scene tipo legate ai più frequenti “comportamenti scorretti” adottati dagli automobilisti e motociclisti su strada. Le scene vengono messe a confronto, suddivise idealmente da una linea di cesura che sancisce l’attimo prima e l’attimo dopo l’incidente. Al centro del visual, sullo sfondo di un parabrezza incrinato, il limite dei 30 Km/h che viene superato, una chat interrotta, la metà del bicchiere di birra vuoto: azioni che possono rappresentare un pericolo per se stessi e per gli altri, provocando anche incidenti mortali.

Sul fronte degli strumenti di dissuasione per potenziare la sicurezza stradale, Roma Capitale annuncia che raddoppierà gli autovelox; tra quest’anno e il prossimo saranno inoltre realizzati 710 attraversamenti pedonali luminosi nelle zone considerate ad alto rischio mentre sono già partiti i lavori per la messa in sicurezza di 70 black point, le intersezioni stradali con più alto tasso di incidenti.

