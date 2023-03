Siena diventa la prima città italiana certificata per il turismo sostenibile

Il prossimo 7 marzo, con una cerimonia organizzata nella Sala del Mappamondo del Museo Civico di Palazzo Pubblico, il Comune di Siena riceverà la certificazione del Global Sustainable Tourism Council, come prima città d’arte italiana riconosciuta a livello internazionale come sostenibile in ambito turistico.

Il Comune toscano, si spiega nella motivazione del riconoscimento, a partire dalla fine del 2021 e con la consulenza dello spin-off universitario Etifor, “ha intrapreso il percorso per diventare la prima città d’arte in Italia a ottenere la certificazione internazionale di turismo sostenibile secondo i criteri Gstc. L’obiettivo è stato raggiunto nel mese di febbraio”.

Il Global Sustainable Tourism Council è un organismo internazionale non profit nato dalla spinta del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) e dell’Organizzazione mondiale del turismo (Unwto), per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale nel settore dei viaggi e del turismo a livello globale. La certificazione, ottenuta al termine di un percorso partecipativo che ha visto il coinvolgimento di rappresentanti del settore pubblico e privato, associazioni e contrade, consentirà a Siena di essere inserita in un network di destinazioni turistiche di eccellenza.

“È il raggiungimento di un obiettivo ambizioso e prestigioso per tutta la comunità, che ci siamo posti affinché Siena diventi motore dello sviluppo sostenibile del turismo – commenta il sindaco Luigi De Mossi -. Un progetto per portare il turismo a servizio del territorio e della sua comunità, che pone Siena al centro del panorama internazionale”.

