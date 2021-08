Manuela Carriero e Luciano Punzo sono spesso in giro per shooting fotografici e campagne pubblicitarie. La cosa ha destato i sospetti dei followers su Instagram, a tal punto da indurli a chiedere alla coppia: “Siete sempre in giro, non avete più un lavoro?”. Domanda che ha scatenato la risposta della brindisina: “Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre”.

Continua a leggere