SIG de Aguaí prende suspeito de aplicar ‘golpe do cupim’ com prejuízo de até R$ 15 mil para vítimas

Homem de 57 anos foi detido em casa em Piracicaba (SP) na manhã desta sexta-feira (3). Polícia Civil apreendeu no carro dele saco com cupins usados nos golpes. SIG de Aguaí prende suspeito de aplicar ‘golpe do cupim’

Polícia Civil/Divulgação

O Setor de Investigações Gerais (SIG) de Aguaí (SP) prendeu nesta sexta-feira (3) um homem de 57 anos suspeito de integrar um grupo que aplicava o ‘golpe do cupim’ para extorquir dinheiro das vítimas.

A Operação “Firma do Cupim”, comandada pelo delegado Paulo Henrique Pereira Vieira, localizou o suspeito de integrar a associação criminosa e o prendeu em casa, em Piracicaba (SP) nesta manhã.

Os crimes

Investigadores do SIG de Aguaí apreenderam saco com cupins encontrado no carro do suspeito

Polícia Civil/Divulgação

Segundo a investigação do SIG, os crimes aconteceram no fim de janeiro e inicio de fevereiro deste ano.

As vítimas, geralmente idosos, são escolhidas de forma aleatória e abordadas pelos criminosos que, de forma fraudulenta, demonstram a necessidade de seus serviços em consertar telhados.

Durante a conversa com as vítimas, em um momento de distração os suspeitos colocavam os cupins no madeiramento dos telhados das residências.

Após concluir o serviço, os criminosos exigiam o pagamento em dinheiro que chegava até a R$ 15 mil. De acordo com a polícia, os valores eram pagos pelas vitimas, que ficavam coagidas com as ameaças.

Durante as buscas em meio à operação desta sexta-feira, a polícia encontrou no carro do suspeito um saco contendo os cupins que eram colocados nos telhados das vitimas.

Delegado do SIG Paulo Henrique Pereira Vieira comandou a operação “Firma do Cupim”

Polícia Civil

De acordo com o SIG, o homem já tinha passagem pelo mesmo crime. Ele foi encaminhado para a cadeia de São João da Boa Vista.

A Polícia Civil continua as investigações para identificar a prender os demais suspeitos que cometeram os crimes em Aguaí, Vargem Grande do Sul, Itapira (SP) e Andradas (MG).

