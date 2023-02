SIG de Aguaí prende suspeito de integrar associação criminosa ligada ao roubo de joias

Morador de Rio Claro, homem de 28 anos foi detido em um shopping de Jundiaí (SP). Polícia Civil investiga a participação dele em golpes na região. SIG Aguaí prende suspeito de integrar associação criminosa ligada ao roubo de joias

Polícia Civil

Policiais civis do Setor de Investigações Gerias (SIG) de Aguaí (SP) prenderam na terça-feira (14) um homem suspeito de integrar uma associação criminosa especializada no roubo de joias.

O homem de 28 anos foi detido em um shopping de Jundiaí (SP) durante a operação “Bilhete de Ouro” comandada pelo delegado Paulo Henrique Pereira Vieira.

Segundo a polícia, o homem morava em Rio Claro (SP) e é suspeito de praticar golpes na região, Um dos crimes aconteceu em novembro do ano passado.

De acordo como SIG, a vítima era abordada inicialmente pelos autores com um golpe de bilhete premiado e, quando o crime não seguia como planejado, eles anunciavam o roubo mediante grave ameaça, levando os pertences da vítima.

O homem preso, que já tinha passagem pelo mesmo crime, foi levado para a delegacia de Aguaí e depois encaminhado para São João da Boa Vista (SP) onde está à disposição da Justiça.

A polícia informou que as investigações continuam para recuperar joias roubadas e identificar o segundo suspeito envolvido nos crimes.

Delegado do SIG Paulo Henrique Pereira Vieira comandou a operação “Bilhete de Ouro”

Polícia Civil

