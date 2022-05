“Signora scusi…”, addetta alle pulizie entra in studio in diretta durante il telegiornale e la reazione del giornalista è da applausi

A Rainews24 ci sarebbe stato un fuori programma che ha lasciato tutti davvero senza parole. Un’improvvisata che ha lasciato tutti di stucco e che ad un certo punto ha fatto anche sorridere. In studio si stava parlando di una questione legata alla guerra in Ucraina e dunque di un argomento piuttosto serio, quando ad un certo punto in studio è entrata un’addetta alle pulizie, proprio come nulla fosse. Ma come ha reagito il conduttore? E cosa ha detto la donna delle pulizie?

Rainews24, improvvisata in studio in diretta tv

A Rainews24 ad un certo punto della puntata è accaduto qualcosa di inaspettato. Ebbene, sembra proprio che mentre si stava parlando del conflitto in Ucraina, un’addetta alle pulizie sarebbe entrata in studio dicendo “Scusate…”. A quel punto, il conduttore, da una parte sorpreso, dall’altro sorridente avrebbe detto “Signora scusi, noi siamo in onda, ritorni dopo”. Il conduttore avrebbe aggiunto “Succede anche questo”. Poi il conduttore sarebbe andato avanti con la trasmissione. Inevitabilmente i telespettatori non hanno potuto non commentare questa vicenda che ha tanto divertito, quanto stupito. In molti hanno commentato dicendo come fosse possibile che una donna delle pulizie entrasse in studio come se nulla fosse, durante una commedia.

La donna delle pulizie entra in studio e il conduttore rimane senza parole

Ad immortalare la scena è stato Marco Salaris su Twitter, il noto giornalista di Tvblog che ultimamente sembra sia intento ad archiviare ciò che di strano avviene nel mondo della televisione. A quel punto la donna sarebbe stata fermata da Baracchini “Scusi signora siamo in onda. Saluti a tutti, grazie”. A quel punto l’inviato in studio si sarebbe messo a ridere ed il conduttore avrebbe congedato la signora dicendole “Arrivederci e a dopo”. Baracchini avrebbe aggiunto ancora “Finora non era mai successo che io sappia e in 23 anni ne sono successe di cose buffe a Rainews24″.

Il commento del consigliere di Amministrazione Rai Riccardo Laganà

A commentare l’accaduto ancora il Consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà. “Colgo la simpatica occasione per ringraziare tutte le lavoratrici e lavoratori dell’indotto che ci permettono, ogni giorno, di fare al meglio il nostro mestiere. Pulizie, mense, vigilanza, bar…nessuno escluso. Il servizio pubblico sono anche loro”. Queste ancora le parole del Consigliere di amministrazione.