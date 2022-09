Signorini al veleno su Sonia Bruganelli “E’ una bugiarda” poi confessa: “Ecco perché ho scelto lei e non la Volpe”

Alfonso Signorini è pronto a tornare in scena e ha svelato diversi dettagli che riguardano Sonia Bruganelli, Adriana Volpe e addirittura Maria De Filippi. Quest’anno il Grande Fratello Vip comincerà con un clamoroso effetto sorpresa. Infatti del cast si conoscono esclusivamente due nomi: quello di Giovanni Ciacci e di Wilma Goich. Per il resto il presentatore e la Mediaset hanno deciso di mantenere il più assoluto riserbo. Per saperne di più saremo costretti a seguire le prime due puntate che daranno inizio al reality e che si terranno lunedì 19 e giovedì 22 settembre.

Alfonso Signorini sarà nuovamente protagonista del piccolo schermo per mesi e mesi. Il Grande Fratello Vip riesce ad appassionare gli italiani anno dopo anno, al punto che la Mediaset ha deciso di prolungarlo sino ad aprile/maggio. Un bel traguardo per il direttore di Chi che è approdato sul piccolo schermo sin dal lontano 2002, dove ha partecipato al Chiambretti night. Successivamente ha avuto il ruolo di opinionista, fino ad arrivare al successo come conduttore. Proprio riguardo al segreto della sua fama, ha voluto tirare in ballo la regina della Mediaset e i suoi consigli.

“Come mi dice sempre Maria De Filippi: fare televisione è come andare in bici, più la fai più è facile”, questa è una delle chicche che la moglie di Maurizio Costanzo gli ha regalato privatamente. Ma la presentatrice non è l’unica che è stata tirata in ballo da Alfonso Signorini. Non potendo parlare del suo cast, il direttore di Chi si è sbizzarrito sulle sue opinioniste. In particolare su Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Si è parlato tanto del fatto che la donna ha sempre affermato di non voler ripetere la sua esperienza al Grande Fratello Vip e di aver accettato solo in seguito a un periodo delicato della sua vita.

Alfonso Signorini ha voluto sbugiardarla, rivelando la verità riguardo le loro trattative: “Quando glielo ho chiesto non ha avuto tentennamenti. Mi aspettavo che accettasse, non mi ha mai detto di non volerlo fare”. Evidentemente quelle di Sonia Bruganelli erano esclusivamente chiacchiere in favore di pubblico. Quest’anno la donna riprenderà il suo posto sull’ambita poltrona, ma al suo fianco non ci sarà più la sua collega/nemica Adriana Volpe. Al suo posto il presentatore ha deciso di coinvolgere Orietta Berti, che sta vivendo una nuova gioventù televisiva.

E’ stato proprio il difficile rapporto tra le due donne durante la scorsa stagione del Grande Fratello Vip a portare Alfonso Signorini a questa decisione: “L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva. Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo”. E i tre dovranno trascorrere insieme parecchio tempo. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

