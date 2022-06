signorini-conferma-bruganelli-e-fa-fuori-adriana-volpe,-retroscena-assurdo:-“colpa-di-magalli”.-la-gola-profonda-svela-tutto

Maurizio Costanzo è convinto che la colpa sia di Adriana Volpe per il fatto che la donna non sia stata riconfermata per la prossima stagione televisiva. In particolare, il problema sarebbe il suo carattere irrequieto. L’anno scorso è stata protagonista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove ha svolto il ruolo di opinionista insieme a Sonia Bruganelli. Dopo un inizio poco promettente, con le due donne spesso in disaccordo e diversi litigi sia in studio che sui social, lei e la moglie di Paolo Bonolis sono riuscite a trovare una quadra e ad andare d’accorso. Seppur limitatamente al periodo trascorso nel reality.

Il loro rapporto è ugualmente riuscito ad appassionare i telespettatori, sempre molto curiosi di scoprire se in puntata le due avrebbero litigato o meno. Ma adesso quel che è certo è che Alfonso Signorini non ha rivoluto Adriana Volpe al suo fianco per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Al contrario di quello che pensavano tutti, l’unica a essere stata riconfermata è proprio Sonia Bruganelli. Lo scorso anno la donna aveva affermato con convinzione di non voler assolutamente ripetere la sua esperienza nel mondo del piccolo schermo. Ma qualcosa deve averle fatto cambiare idea.

Se eravamo tutti convinti che Sonia Bruganelli non avrebbe preso parte al nuovo Grande Fratello Vip, mentre c’era più di una possibilità che Adriana Volpe sedesse di nuovo sull’agognata poltrona, adesso dobbiamo ricrederci perché la verità è totalmente il contrario. Accanto alla moglie di Paolo Bonolis ci sarà Orietta Berti, che sta vivendo una nuova giovinezza nel mondo del piccolo schermo. L’anno scorso la donna è stata impegnata come giudice di The voice senior, ma anche i suoi progetti sono cambiati quando Alfonso Signorini l’ha chiamata a rapporto per il suo seguitissimo reality.

Una grande delusione per Adriana Volpe, che sembra non avere alcun contratto in casa Mediaset. Per la prima volta la donna si ritroverebbe fatta fuori completamente dal mondo del piccolo schermo. Negli ultimi anni l’abbiamo vista passare da una rete all’altra. Dopo tanto tempo trascorso in Rai, è stato il turno di Tv8, quindi il tentativo con la rete di Pier Silvio Berlusconi. Forse proprio questo l’ha penalizzata. Ancor di più, il litigio con Giancarlo Magalli, risolto in una denuncia che non ha portato a una buona pubblicità nessuno dei due. Lei ha vinto la causa, ma probabilmente ne ha perso da un punto di vista lavorativo.

Purtroppo così funziona l’Italia: quando attacchi uno degli intoccabili non importa che tu abbia ragione o torto; non importa che anche un giudice decida che tu abbia ragione: resterà sempre una macchia sul tuo nome. Sulla questione Adriana Volpe in televisione ha parlato Maurizio Costanzo, che nella sua rubrica commenta spesso i suoi colleghi e i loro movimenti.

Il marito di Maria De Filippi ha indirizzato un rimprovero nei confronti della presentatrice: “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza.” E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Signorini conferma Bruganelli e fa fuori Adriana Volpe, retroscena assurdo: "Colpa di Magalli".