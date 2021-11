Signorini distrutto non ce la fa più e chiude tutto: cosa succede ora al Gf Vip? Ecco chi lo sostituisce. Le novità choc

Alfonso Signorini in questi giorni è stato al centro di una polemica nata in seguito ad una sua frase detta riguardo all’aborto durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì sera. Il web si è scagliato contro il conduttore, ma questi che cosa ha fatto dopo? Il noto conduttore Alfonso Signorini in questi giorni è stato ed è al centro di una polemica riguardo ad una sua frase detta sull’aborto durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì sera. Una frase che ha subito scatenato le reazioni più disparate sul web.

Moltissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono scagliati contro Signorini, tra questi in particolare Selvaggia Lucarelli ma anche i colleghi Mediaset delle Iene. Anche i social non lo hanno risparmiato, riempendolo di insulti e critiche. Ma c’è anche chi non è andato contro il conduttore, legittimando la libertà di espressione ed opinione tra questi il compagno di Manila Nazzaro. Ad ogni modo, prima di capire come ha reagito Signorini, andiamo con ordine e partiamo dall’inizio.

Alfonso Signorini e la frase sull’aborto al Grande Fratello Vip

Lunedì sera è andato in onda, come ogni lunedì e venerdì, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Come sempre, inatteso e sorprendente con momenti emozionanti, talvolta drammatici, ma anche molto divertente con momenti più leggeri e comici. Alfonso Signorini, anche in questa nuova puntata, ha intrattenuto il pubblico prendendo in causa il simpatico Giucas Casella e rendendolo protagonista di uno scherzo.

Gli ha fatto credere che la sua cagnolina Nina fosse rimasta incinta di un cane di grossa taglia. Parole alle quali il gieffino ha risposto dicendo che bisognerebbe accertare se è davvero rimasta incinta. “Potrebbe anche abortire” ha poi aggiunto. A questo punto Signorini ha espresso le seguenti parole, che poi sono state oggetto della polemica in atto. “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma. Neanche quello dei cani ci piace”.

Come detto, contro queste sue affermazioni si sono scagliati personaggi del mondo dello spettacolo a partire da Selvaggia Lucarelli, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta. Ma anche la stessa società produttrice del Grande Fratello Vip, l’Endemol Shine Italia ne ha preso le distanze spiegando la sua posizione attraverso un tweet. Al contrario, altri personaggi come Paolo Brosio e Giorgia Meloni hanno ‘difeso’ la libertà di ciascuno di esprimere una propria opinione, condivisibile o no. Ma che cosa ha fatto Alfonso Signorini dopo questa bufera?

La drastica decisione

Il conduttore del Gf Vip, in seguito alla polemica e alla bufera scatenate dalle sue affermazioni, ha dapprima risposto tramite un tweet. Dove si legge: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro“. E dopo come decisione finale, Signorini ha deciso di disattivare i commenti sotto ai suoi post su Instagram. Come andrà avanti la storia? Ci saranno ripercussioni sulla sua conduzione del programma? Stando alle voci pare che la Endemol che prima elogiava il conduttore ora stia pensando anche a una possibile sostituzione.

