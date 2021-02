signorini-licenziato,-il-fuorionda-pazzesco-fa-infuriare-mediaset:-bomba-dai-corridori-del-gf-vip,-cos’ha-detto-di-grave

Scivolone per Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, lunedì 1 febbraio. Conosciamo bene quanto il conduttore esalti e sia legato alla figura di Elisabetta Gregoraci. Ogni volta che la ex moglie di Flavio Briatore è in studio, il direttore di Chi non salta occasione per punzecchiarla ed esaltarla, mettendo in scena dei siparietti più o meno divertenti. A farne le spese è la coppia formata da Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, che devono fare i conti con questa presenza ingombrante e con le continue battute del presentatore.

Proprio durante i tre giorni successivi al serale di venerdì, Giulia ha avuto degli attacchi di gelosia nei confronti di Elisabetta Gregoraci, dando spunto ad Alfonso Signorini per rimettere in gioco la sua beniamina. Tra una battuta e l’altra, però, il presentatore ha pronunciato una frase che non è stata apprezzata, né in studio né dal pubblico a casa. In un reality che sta cercando di inseguire in tutti i modi il “politicamente corretto”, squalificando vari concorrenti a causa di termini sbagliati o battute pesanti, un errore da parte di Alfonso non può essere ben accettato.

In particolar modo quando poco prima lo stesso Signorini ha affermato di essere contento che le persone che si sono comportate male all’interno della casa più spiata d’Italia siano state eliminate. Ma cosa ha detto il direttore di Chi per meritare tanta rabbia da parte del pubblico e dei Vip squalificati? “Quando arrivi a casa picchia la Gregoraci, tu non sai perché, lei si”, riprendendo un famoso detto che si riferisce, ovviamente, non ad Elisabetta ma alle mogli in generale. In un periodo in cui il tema della violenza sulle donne è così sensibile non è accettabile questa frase.

Lo stesso Alfonso Signorini si è subito reso conto della gaffe, e ha cercato di sminuirla con queste parole: “Adesso si aprono tutte le cateratte che non bisogna toccare le donne, ormai non si può dire più niente, neanche un proverbio cinese”. Ma questa è la verità, non si può dire più niente, e lo confermano a gran voce i vari Vip che sono usciti dal Grande Fratello a causa di scivoloni come questo, e che adesso richiedono a gran voce l’”eliminazione” del presentatore. Tra tutti, quello che sui social è intervenuto maggiormente a dar voce alla sua rabbia è Stefano Bettarini:

"Ci si aspettava da te imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio. Tu che a seconda del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso". Bettarini parla di "atteggiamento di una bassezza infinita, ma d'altronde lo so, ti piace vincere facile". E ancora: "Hai riempito pagine e pagine di una tv orrenda… Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete". A tutto questo si aggiunge che ieri Alda D'Eusanio non è stata squalificata dalla casa dopo aver pronunciato la parola ne*ro, che invece aveva portato all'eliminazione di Fausto Leali. Tutti contro Alfonso Signorini per questa volta, cosa deciderà di fare Mediaset? voci di corridoio fanno tremare il direttore…

