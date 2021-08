Signorini nei guai, lancia la bomba: “Bruganelli e Volpe, litigio assurdo al ristorante, Ecco Cos’è successo”

GF Vip, Alfonso Signorini lancia la bomba su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: “Dubito che andranno d’accordo”. Non ha avuto di certo peli sulla lingua Alfonso Signorini che, sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato come sarà la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore, che sarà affiancato quest’anno da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in qualità di opinioniste, ha ammesso su di loro:

“Dubito che andranno d’accordo. Le ho portate a cena insieme a Roma e ho visto come interagiscono: Adriana è rassicurante, accogliente; Sonia disincantata e cinica il giusto”. Ma non è tutto perchè Alfonso Signorini ci ha tenuto a sottolineare sul Grande Fratello Vip: “Credo che ci sarà un’atmosfera abbastanza elettrica in studio”.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini svela sul cast: “Non ci sarà nessun influencer”

Ha ammesso che ama cambiare in continuazione in tv Alfonso Signorini. Proprio per questo nella nuova edizione del Grande Fratello Vip non ci sarà spazio per personaggi che arrivano dal web. “Niente influencer del mondo digitale” ha raccontato Signorini che ha proseguito sottolineando: “Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazze e ragazzi, tra loro molto diversi”. Il conduttore del GF Vip ha sottolineato che a decretare il successo del reality sono proprio i concorrenti, per questo la scelta del cast del Grande Fratello Vip è una fase delicata.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ammette: “Siamo nella fase più critica”

“Questa è la fase più critica del Grande Fratello Vip, in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo”. Questa la rivelazione di Alfonso Signorini che tra circa un mese tornerà al timone del GF Vip reality sul quale in queste ore è saltata fuori un’altra anticipazione sul cast.

Anticipazioni prossima edizione del Grande Fratello Vip: Giucas Casella nel cast

Il cast della prossima edizione del GF Vip si va via via arricchendosi di diverse personalità del mondo dello spettacolo; d’altronde come ogni anno il conduttore Alfonso Signorini vuole confezionare la migliore edizione possibile con volti davvero famosi. Tra questi TvBlog è in grado di anticipare il nome di Giucas Casella. Il mentalista scoperto da Pippo Baudo e portato al successo dall’amica Mara Venier, farà parte del cast del reality show di Canale5 in partenza a settembre.

