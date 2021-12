signorini-nella-bufera,-l’ex-gieffina-smaschera-tutto:-“ecco-come-pilotano-le-nomination-e-chi-vogliono-far-vincere”.-nome-choc

Il Grande Fratello è cambiato molto nel corso degli anni soprattutto con la conduzione di Alfonso Signorini, e a parlarne oggi è Cristina Plevani, che non riconosce nel format il reality da lei vinto ormai moltissimo tempo fa. La donna ha preso parte alla primissima edizione, un esperimento che vide delle persone comuni e per niente abituate alle telecamere rinchiuse nella stessa casa per mesi. Fu un successone. Soprattutto, era evidente la spontaneità dei partecipanti. Oggi la prima vera modifica risiede nel fatto che gli inquilini della casa sono tutte persone che già hanno fatto parte del mondo dello spettacolo e che vogliono tornare alla ribalta.

Troppi interessi nella casa più spiata d’Italia. Del resto, a seconda di come va l’esperienza all’interno del Grande Fratello Vip ogni Vippone riceve poi richieste e firma contratti. Se non piaci al pubblico, invece, resti a casa. Ed è proprio sul pubblico che i concorrenti vogliono fare leva. E’ ai telespettatori che pensano, quando creano dinamiche, esagerano litigi, inventano amori. Soprattutto, lo fanno di comune accordo, anzi pilotati, dagli autori dello show. Questo è quello di cui Cristina Plevani sembra essere convinta: la trasmissione non è più un reality, ma solo uno show ben organizzato da Signorini

“I concorrenti sono pilotati. Se non ci fossero gli autori sarebbe di una noia mortale perché i gieffini non riuscirebbero a portare avanti il gioco. Il format è stato snaturato. Non ha più nulla a che vedere con l’originale” e non ha tutti i torti Cristina Plevani. Nei primi anni di messa in onda del Grande Fratello, tutto si concentrava su quello che accadeva all’interno della casa tra gli inquilini. Oggi, invece, ci sono tantissime contaminazioni dal mondo esterno. Ogni Vippone ha i suoi momenti con famigliari, amici o amori che li vengono a trovare, che litigano con loro, che si affrontano.

La casa del Grande Fratello Vip non è più uno spazio fuori dal tempo e dalla vita di tutti giorni, ma è diventata un posto in cui affrontare i propri problemi con il mondo. Prima, i concorrenti venivano rinchiusi in quelle mura e non avevano la più pallida idea di come i loro comportamenti potessero influenzare le persone che avevano all’esterno. Adesso, è un continuo leggere post sui social, chiarimenti durante le prime serate, tutte cose che condizionano molto il comportamento degli inquilini nella casa. Con gli autori che guidano questa giostra e indicano ai Vipponi le dinamiche da creare.

E’ come se ci fosse un accordo tra i concorrenti e gli autori. I primi accettano di essere pilotati per fare show, alzare gli ascolti, ottenere più successo. Il Grande Fratello Vip rappresenta per molti personaggi del piccolo schermo un punto di partenza o di ripartenza, un trampolino di lancio per tornare in voga. Del resto, i telespettatori amano scoprire i dettagli sulla vita personale di questi famosi, e hanno apprezzato questo cambiamento di direzione. Gli ascolti parlano chiaro: per quanto il reality non sia più un vero e proprio reality, al pubblico lo show piace, anche se pilotato.

