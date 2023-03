Banco com sede nos Estados Unidos foi fundado nos anos 1980 e atuava como financiador de empresas de tecnologia. Silicon Valley Bank, banco financiador de startups, quebra nos EUA

Autoridades americanas anunciaram nesta sexta-feira (10) ter encerrado as atividades do Silicon Valley Bank (SVB), um banco que trabalha apoiando o setor tecnológico. Ele foi criado em 1983 e forneceria crédito a várias startups.

De acordo com o “The Wall Street Journal” essa foi a segunda maior falência bancária dos Estados Unidos. Além disso, a instituição é a maior a quebrar desde o colapso no sistema financeiro americano, em 2008, que gerou uma crise mundial.

O Silicon Valley Bank tinha cerca de US$ 209 bilhões em ativos até o fim de 2022, o que o tornava o 16º maior banco dos EUA, segundo o Federal Reserve – o banco central norte-americano.

Apesar de a quebra chamar a atenção, especialistas em economia dos EUA afirmam não acreditar que a falência do SVB cause um efeito dominó semelhante ao que levou à crise de 2008.

No entanto, os especialistas avaliam que instituições financeiras menores fortemente ligadas a criptomoedas, por exemplo, podem enfrentar dificuldades nas próximas semanas.

A imprensa americana relata que investidores estão preocupados com bancos que possuem o mesmo perfil que o SVB. Essas instituições financeiras estão vendo as ações caírem rapidamente nos últimos dias.

Banco para inovação

Segundo o “The New York Times”, o banco se apresentava como “parceiro para a economia da inovação”, mas passou a tomar decisões consideradas “antiquadas”.

Na quinta-feira (9), o presidente-executivo do banco, Greg Becker, pediu para os clientes manterem a calma. No entanto, muitos investidores não confiaram no pedido de Becker, e as ações despencaram 60%, fazendo o SVB perder quase US$ 10 bilhões, segundo a Bloomberg.

O Valley Bank é a primeira instituição a falhar este ano segurada pela Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), órgão regulador do governo norte-americano. A Almena State Bank, no Kansas, foi a última instituição segurada pelo FDIC fechada, em 23 de outubro de 2020.

O escritório principal e todas as filiais do Silicon Valley Bank reabrirá em 13 de março, e todos os depositantes segurados terão acesso total aos seus depósitos, disse o FDIC.

Os índices de Wall Street caíram nesta sexta, com investidores estressados sobre a saúde dos bancos dos EUA.

