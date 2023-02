Silicon Valley, i licenziamenti colpiscono di più donne e minoranze

Ad essere più colpiti dall’onda di licenziamenti che negli ultimi mesi si sta abbattendo sulle Big Tech della Silicon Valley, da Google ad Amazon, da Facebook a Microsoft, sono le donne e le minoranze di origine latina. In particolare, secondo i dati diffusi da Revelio Labs, una società che analizza le tendenze nel mercato del lavoro, da settembre a dicembre 2022, i licenziamenti del mondo tech hanno riguardato per il 46,64% donne e per l’11,49 lavoratori ispanici.

“Nel complesso, i ruoli sicuramente non tecnici sono più colpiti, quindi le donne sono più colpite”, ha spiegato Reyhan Ayas, senior economist presso Revelio Labs. “E gli sforzi sulla diversità, sull’equità e sull’inclusione in generale sono stati ostacolati almeno in alcune aziende dai licenziamenti nell’ultimo anno o giù di lì”.

Photo by Zetong Li on Pexels

Secondo quanto riportato dal Washington Post, una delle ragioni per cui le donne e i dipendenti ispanici potrebbero essere stati presi di mira dai tagli è l’utilizzo del criterio “last in, first out” al momento di decidere chi tenere e chi lasciare a casa.

L’anzianità media di servizio di un lavoratore licenziato era di appena un anno, un periodo molto più breve rispetto al tempo che i restanti dipendenti avevano trascorso in azienda, nota ancora Revelio Labs. E molte donne e lavoratori ispanici sono stati assunti proprio negli ultimi due anni, grazie anche alle politiche di inclusione che si sono diffuse nelle aziende in tempi recenti.

Per esempio, tra il 2021 e il 2022, la quota di donne assunte da Meta è leggermente aumentata passando dal 36,7% al 37,1%, secondo quanto rivelato dall’azienda stessa nel suo ultimo rapporto sulla diversità.

Inoltre, l’anno scorso Maxine Williams, Chief Diversity Officer di Meta, ha affermato che i candidati negli Stati Uniti che hanno accettato offerte di lavoro da remoto provenivano perlopiù da gruppi razziali sottorappresentati; a livello globale, invece, era più probabile che si trattasse di donne.

Chakravorti, preside della facoltà global business presso la Fletcher School della Tufts University, ha affermato che i dipendenti che lavoravano a distanza potrebbero essere stati particolarmente vulnerali ai licenziamenti perché ricoprivano incarichi meno fondamentali e trascorrevano meno tempo a contatto diretto con i loro dirigenti rispetto ai colleghi che lavoravano in ufficio.

