Silvia Aisha Romano si è sposata, l’ex cooperante liberata lo scorso anno in piena pandemia e tornata in Italia accolta con entusiasmo dai vertici governativi e non solo è oggi un’insegnante di lingue e secondo quanto riferiscono le persone a lei vicino è molto felice e serena. Silvia è stata prigioniera per circa 18 mesi, un periodo che a quanto pare l’ha cambiata profondamente e le ha fatto abbracciare la cultura islamica in modo totale e radicale.

Silvia Aisha Romano sposata con un amico d’infanzia

Nonostante il suo arrivo a Ciampino dalla Somalia fu accolto dall’opinione pubblica e anche dalla gente con gioia visto anche il triste periodo di lockdown Silvia stupì la sua famiglia e non solo per la trasformazione subita. Arrivata in Italia con indosso un jilbab verde, simbolo della conversione alla fede musulmana, Silvia ha creato non poche polemiche soprattutto in rete dove è stata attaccata su più fronti per la sua scelta che ha comportato anche un cambio di nome.

Silvia, oggi Aisha, ha abbracciato in modo totale la fede musulmana, anche il matrimonio avvenuto con un amico d’infanzia anche lui convertito all’Islam, è avvenuto con il rito islamico. L’ex cooperante è serena e sta vivendo una vita tranquilla con il marito Paolo in una località vicino Milano. Il matrimonio è stato celebrato a ottobre a Campegine, paese del Piacentino ma la notizia è stata diffusa solo in questi giorni.

Silvia Aisha Romano oggi insegnante di lingue

Dall’esperienza d’ex cooperante in un territorio difficile come la Somalia dove Silvia ha rischiato di perdere la vita alla quotidianità attuale il caso della giovane milanese ha colpito molto l’opinione pubblica che ha abbracciato con positività il successo dei veritci governativi anche se non sono mancate le polemiche in merito al pagamento di un presunto riscatto e di come la giovane ex volontaria avesse messo a rischio la sua vita.

Silvia è stata poi presa di mira dagli hater per la sua conversione palesata appena arrivata in Italia. In pochi hanno apprezzato questa sua scelta per alcuni ostentata e hanno accusato Silvia alias Aisha d’essere poco grata al suo paese d’averla fatta tornare a casa nonostante tutti i compromessi accettati.