Imprenditrice e collezionista d’arte contemporanea e di design, Silvia Fiorucci inseguendo la sua forte passione per le arti creative, fonda nel 2018 Società delle Api.

Organizzazione no-profit indipendente per promuovere pratiche di solidarietà, conoscenza e collaborazione tra le diverse discipline. La missione è quella di dare vita a una serie di piattaforme di ricerca nelle quali artisti, architetti, designer e pensatori possano sviluppare i loro progetti in stretta collaborazione, attraverso nuove modalità di scambio.

Silvia Fiorucci ©Bea de Giacomo

Nuovo tassello della Società delle Api è Le Quai, uno nuovo spazio espositivo a Monaco che si aggiunge agli altri luoghi messi a disposizione dalla collezionista per lo svolgimento dell’attività culturale. Il nome dello spazio, Le Quai [il molo] omaggia il luogo che lo accoglie, un grande open-space all’interno di un edificio che affaccia sul suggestivo porto di Monaco.

Antica sede della Fondation Folon, Le Quai si propone come un luogo di sperimentazione attraverso il quale entrare in relazione con la produzione creativa contemporanea. Un ricco programma che prevede la realizzazione di tre mostre all’anno e altri eventi collaterali, con i quali lo spazio intende inserirsi all’interno del panorama culturale di Monaco in dialogo con le istituzioni locali e la storia del territorio.

© Evan Bourgeau

Ad inaugurare oggi è L’INCONTRO, prima mostra organizzata dalla Società delle Api a Le Quai. Curata da Cristiano Raimondi, prevede l’esposizione di opere provenienti dalla collezione privata di Silvia Fiorucci e che si relazionano con il tema dell’«incontro» sia dal punto di vista concettuale che fisico.

Dopo un lungo periodo di isolamento e distanziamento sociale, l’incontro e la prossimità fisica sono temi centrali nel dibattito politico e culturale. Come è cambiata la nostra socialità? Che forma e funzione dovranno avere i luoghi deputati all’interazione sociale? In che modo l’arte può indicarci o suggerire storie e possibilità future?

Focus di questa mostra e del programma Società delle Api è la ricerca. Aspetto chiave per promuovere e sostenere attivamente progetti di ricerca che indagano problematiche e interrogativi inerenti al mondo contemporaneo nelle diverse discipline