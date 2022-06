Silvia Toffanin in lacrime: “Piango perché non mi sposo più”. Cos’è successo

Pochi giorni fa, Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi da più di 20 anni, ha rilasciato una lunga intervista inedita circa la sua storia d’amore con l’amministratore delegato della Mediaset. Lei non è solita fare dichiarazioni sia per quanto riguarda la sfera lavorativa che privata. Questa volta, però, si è lasciata andare a delle confessioni, in particolare sulla mancata proposta di matrimonio che ormai tutti attendono da molto tempo. Scopriamo di cosa si tratta.

La veneta Silvia Toffanin è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana. Tra le partecipazioni televisive più famose ricordiamo quella da letterina al programma di canale 5 condotto da Jerry Scotti, Passaparola (dove ha conosciuto la sua amica del cuore Ilary Blasi), e quella da co conduttrice a Striscia la notizia. Dal lontano 2006, invece, è il volto amatissimo del talk del sabato pomeriggio, Verissimo, dove svolge il suo lavoro da conduttrice e giornalista in modo egregio. Ultimamente si vocifera di una sua partecipazione alla nuova edizione del programma di Maria De Filippi, Amici. La notorietà della Toffanin è molto spesso affiancata a quella di un altro volto famoso, Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin e il figlio del premier Berlusconi stanno insieme da ben 20 anni e dal loro amore sono nati due figli Lorenzo Mattia, nato nel 2010, Sofia Valentina, nata nel 2015. Pier Silvio, in realtà, prima di lei ha avuto una relazione con la modella Emanuela Mussida dalla quale, nel 1990, è nata Lucrezia Vittoria. Il pubblico italiano, ormai affezionato alla longeva coppia, si chiede continuamente come mai non sia arrivata ancora la proposta di matrimonio. I due non sono mai stati soliti rispondere al gossip o parlare della loro vita privata. In una recente intervista a Fq Magazine, però, Silvia, una volta e per sempre, ha risposto a varie domande che continuamente pone l’opinione pubblica.

Silvia Toffanin ha messo a tacere, finalmente, i tanti chiacchiericci che continuamente circolano su di lei e il suo compagno. C’è chi parla di crisi, chi di tradimento, chi afferma che i due si siano sposati in segreto. “Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”. Le sue parole dimostrano, ancora una volta, che il loro amore è autentico anche senza il bisogno di una firma o di un rito civile. Inoltre, con grande umiltà e sincerità, la giornalista parla anche della sua carriera lavorativa.

Alla domanda se il suo successo mediatico e la carriera che ricopre oggi siano stati possibili solo con la conoscenza dell’amato compagno, Silvia risponde in modo convinto e schietto. “Assolutamente più che aiutata! “Al 99,9%, se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione”. Senza dubbio, inizialmente, sarà stato così ma, nel corso del tempo, la conduttrice è stata capace di farsi apprezzare grazie alla sua umiltà, bontà e soprattutto empatia che molto spesso mostra durante le interviste a Verissimo.

