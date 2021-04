Silvia Toffanin non si trattiene con Martina | “Mi fai tanta tenerezza”

Silvia Toffanin, regina di Verissimo in onda su Canale 5, ha avuto tra gli ospiti di oggi l’ex concorrente di Amici, Martina Miliddi. Durante l’intervista la ballerina ha raccontato la sua vita alla conduttrice, la quale a stento è riuscita a trattenere la commozione.

Silvia Toffanin è ormai da diversi anni al timone del sabato pomeriggio di Canale 5 con il suo programma Verissimo. La conduttrice è nota per essere molto gentile e riservata. Non di rado si emoziona per le storie che decide di portare in onda.

Oggi tra i vari ospiti c’è stata anche l’ultima eliminata dal talent show, Martina Miliddi. La ballerina ha rilasciato un’intervista a cuore aperto, toccando anche tematiche molto intime senza mai scadere nel vittimismo o nel pietismo. La Toffanin con estrema eleganza e sensibilità è riuscita a farle tirare fuori argomenti nascosti, commuovendosi a sua volta.

Silvia Toffanin e l’intervista alla ballerina di Amici

Una volta arrivata in studio l’ex allieva di Amici è stata fatta accomodare ed è stata accolta dall’affetto delle sue ex coach, Lorella Cuccarini e Arisa. La conduttrice è riuscita a far racchiudere in un bellissimo video tutto il ‘best of’ di Martina e il primo argomento è stato subito la perdita del padre in tenera età.

La 20enne ha ricordato il genitore scomparso in un tragico incidente e ha rivelato che la passione per la danza era condivisa insieme a lui. Poi le è stato domandato della madre che a quanto pare non è presente nella sua vita né tantomeno ne condivide le gioie e i dolori, facendo presente che la sua ‘vera’ madre è la sua maestra di danza. Su questa affermazione la Toffanin è rimasta senza parole e non è riuscita a capacitarsi di come fosse possibile che un legame, che dovrebbe essere solido e forte, per la ballerina non abbia così tanta importanza.

Durante l’intervista ovviamente non poteva mancare l’argomento ‘Aka7even’ e dopo aver visto insieme i momenti più belli della coppia, Martina si è lasciata andare ad una lunga confessione. Infatti la ballerina ha finalmente rivelato che tra i due c’è molto affetto e stima reciproca ma che la loro storia d’amore è finita nella scuola più seguita d’Italia.

La commozione della conduttrice

Come è stato già detto Silvia Toffanin è una donna di una spiccata sensibilità, caratteristica che negli anni ha conquistato milioni di telespettatori. Ciò che la rende tanto amata infatti è la sua capacità di raccontare e chiedere con estrema delicatezza anche i dettagli più intimi dell’intervistato, senza mai peccare di invadenza.

LEGGI ANCHE—-> Emanuele Filiberto e il dramma del tumore | Ecco come l’ha scoperto

LEGGI ANCHE—-> Rudy Zerbi: avete visto il figlio Tommaso? | Sono due gocce d’acqua

In questa specifica occasione la ballerina si è raccontata a 360 gradi, rivelando un passato inedito e molto doloroso. Soprattutto quando ha rivelato di non avere amici, se non la danza. La conduttrice non è proprio riuscita a trattenere la commozione e si è lasciata sfuggire un “Mi fai tanta tenerezza sai”, che è stato poi accolto con un tenero sorriso.

L’articolo Silvia Toffanin non si trattiene con Martina | “Mi fai tanta tenerezza” proviene da Political24.