Silvia Toffanin non trattiene le lacrime | Lutto più che mai vivo

Lo speciale di Natale di Verissimo vede nuovamente come protagonista Silvia Toffanin durante un momento di pura commozione, per il quale non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alle telecamere.

Le feste di Natale per Silvia Toffanin in questo 2020 sono state molto diverse, non solo per la pandemia da Coronavirus, ma anche per il dolore che ha colpito la sua vita. Nel mese di ottobre, infatti, la conduttrice dello show del pomeriggio di Canale 5 ha perso l’amatissima mamma Gemma. Un grande dolore che per lei è arrivato improvvisamente e che l’ha segnata in modo significativo.

La Toffanin, inoltre, aveva già ceduto alla commozione durante l’intervista rilasciata da Francesco Renga quando il cantante ha cercato di manifestarle tutta la sua solidarietà, conoscendo benissimo le emozioni che la conduttrice stava vivendo in quel preciso momento.

“Avrebbe voluto così…”

L’addio alla madre, arrivato all’improvviso, è stato un duro colpo da affrontare per Silvia Toffanin che, nonostante tutto, pochi giorni dopo il tutto ha deciso di essere presente a Verissimo ad accogliere i suoi ospiti.

A fine puntata il messaggio che ha commosso anche il pubblico a casa: “Ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva una puntata di Verissimo”. Con la voce rotta dal pianto, la Toffanin conclude dicendo: “Lei avrebbe voluto così. Sono sicura che ovunque sia oggi, mi stia guardando. Posso solo dire… Mamma ti amo”.

Silvia Toffanin in lacrime

La forza d’animo di Silvia Toffanin, in queste settimane così difficili, continua a stupire il pubblico da casa perché ogni qual volta in cui uno dei suoi ospiti si trova a raccontare un delicato momento della propria vita, questa non nasconde la commozione… ma in modo del tutto pacato fa in modo che questa non prenda il sopravvento rispetto al racconto dell’interlocutore.

Quanto detto, non a caso, ha stupito anche Maria De Filippi che ospite di Verissimo a Silvia Toffanin ha detto: “Te lo dico pubblicamente perché è capitato anche a me, so cosa vuol dire e perché si fa. È una scelta forte che non tutti capiscono ma per me è la scelta giusta”.

Parole che hanno colpito visibilmente Silvia Toffanin, la quale non ha potuto non trattenere le lacrime durante l’intervista realizzata con Maria De Filippi.

La paura per Gerry Scotti

La lunga intervista che Maria De Filippi ha rilasciato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, è stata anche l’occasione perfetta per raccontare il momento di grande paura che la conduttrice ha vissuto nel momento in cui ha scoperto il contagio da Coronavirus per il collega Gerry Scotti: “Lui lo ha saputo mentre stavamo registrando una puntata inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po’ di spazio. Qualche giorno dopo ho chiamato Gerry e ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato, in quel momento non ho avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse succedendo”.

Maria De Filippi ha concluso il racconto di quelle settimane difficili dichiarando: “Ho capito che c’era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile, l’ho sentito molto spaventato. Ero molto felice quando è tornato, l’ho trovato magro e bello come il sole e anche lui era felice di poter tornare finalmente a lavorare”.

