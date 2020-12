silvia-toffanin-spodestata-:-a-casa-berlusconi-arriva-la-bellissima

Silvia Toffanin è stata spodestata da una nuova Lady Berlusconi? Rullo di tamburi perché l’ingresso di una nuova donna nella famiglia del Cavaliere ha fatto in modo che la conduttrice di Verissimo venisse messa in secondo piano. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Silvia Toffanin in questi anni è stata sempre nel mirino dell’attenzione mediatica della cronaca rosa per via del suo legame con Pier Silvio Berlusconi, figlio del Cavaliere e anche amministratore delegato del Gruppo Mediaset. La coppia è unita da circa vent’anni, legatissimi ai figli Lorenzo e Sofia, ma oggi non sarebbero convolati a nozze… anche se delle nozze di recente in casa Berlusconi sono state da poco celebrate.

Uno dei figli dell’ex Premier è convolato a nozze di recente, e la moglie avrebbe già conquistato anche i riflettori del gossip?

Matrimonio in casa Berlusconi

In queste settimane a tenere banco nel mondo del gossip sono state le nuove nozze celebrate in casa Berlusconi lontano dalla cronaca mondana e annunciate solo dopo. La coppia in questione è quella formata da Luigi Berlusconi e Federica Fumalli, i quali sono giurati amore eterno dopo ben 8 anni di fidanzamento.

Luigi Berlusconi e la moglie Federica hanno sempre preferito vivere la loro vita lontani dai riflettori del gossip italiano e, non a caso, entrambi hanno fatto in modo che la loro vita venisse illuminata dalla cronaca mondana. La Fumagalli, infatti, lavora come imprenditrice nel campo della comunicazione e da qualche tempo a questa parte ha anche avviato una sua società nel settore. Il figlio di Berlusconi, invece, si occupa di business nel settore digitale e di investimenti in start-up.

Silvia Toffanin messa in secondo piano?

Le nozze in questione però hanno fatto in modo che l’attenzione mediatica si concentrasse su Silvia Toffanin. Ricordiamo, infatti, che in questi anni si è sempre parlato di matrimonio per la compagnia di Pier Silvio Berlusconi anche se i due hanno affermato di non essere per certi versi predisposti al matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Fumagalli (@fedefumagallii)

Da qualche anno a questa parte però si parla anche di un possibile matrimonio segreto, celebrato anni fa nel cuore di Portofino. A cambiare le cose adesso per conduttrice però troviamo il matrimonio della cognata Federica Fumagalli che così sarebbe davvero riuscita a spodestare la conduttrice in famiglia?

