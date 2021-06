Elegante e chic Silvia Toffanin è non solo una professionista bravissima ma anche un’icona di moda, d’ispirazione per moltissime persone. Gli outfit della conduttrice di Verissimo sono sempre molto apprezzati, Silvia sceglie sempre d’apparire in modo sobrio mai sopra le righe optando per linee morbide e soft dalle nuance delicate solitamente pastello come il rosa cipria, il celeste polvere anche se in alcuni casi ha optato per i toni del marrone e rosso.

Silvia Toffanin icona involontaria di fashion

In una delle ultime puntate Silvia Toffanin ha indossato quello che per la bella stagione è un vero must: il pantalone bianco. Capo evergreen adatto ad ogni tipo d’occasione il pantalone bianco veste e dona un’immagine sofisticata ma anche sobria. La compagna di Piersilvio Berlusconi ha scelto una capo firmato Federica Tosi in cotone pregiato, morbido vita alta e pince in vita. La conduttrice ha abbinato il pantalone ad una camicia in nuance rosa chiaro e ha completato l’outifit con una cinta di raso fuxia per dare un tocco di colore al mood scelto.

Un look quello della Toffanin che è stato molto apprezzato dal pubblico che sui social ha non ha potuto fare a meno di commentare tanta eleganza. Ovviamente la scelta del pantalone bianco ha riportato al centro dell’attenzione delle fashioniste più accanite l’importanza di questo capo, must dell’Estate e immancabile nel guardaroba di ogni donna per la sua versatilità ma anche compostezza. Abbinato ad una semplice t-shirt o ad una camicia in seta il pantalone bianco si presta ad ogni tipo di look per questo è da sempre di moda e molto ricercato.

Silvia Toffanin cool, elegante e sempre chic

Durante tutta la stagione di Verissimo Silvia Toffanin ha sempre scelto outfit composti e eleganti optando nella maggior parte dei casi in abiti di tendenza per alcuni cool, originali ma sempre chic: dagli abiti sobri ai pantaloni morbidi e leggerissimi Silvia Toffanin ama apparire in modo chic senza eccedere in mise stravaganti.

Icona di moda, modello seguito soprattutto da un genere di donna che ama apparire senza eccessivi clamori Silvia Toffanin si è conquistata involontariamente un posto nell’Olimpo dell’influencer spopolando con il suo stile comfort sempre alla moda in rete e non solo.