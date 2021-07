Silvia Toffanin, svelato il segreto di Mediaset: “Perchè i vip vanno a Verissimo…”

Silvia Toffanin, al timone di Verissimo, è una conduttrice amatissima, ma qual è il suo segreto? Ecco le parole dei vip.

Una conduttrice amatissima

Lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, che ha saputo conquistare il grande pubblico al timone di Verissimo su Canale 5. Silvia Toffanin , con la sua simpatia e professionalità, è diventata una dei punti fermi della rete ammiraglia Mediaset. Questo grazie anche alla sua grande empatia, la capacità di mettere a proprio agio ogni ospiti che si siede davanti a lei. Toni fermi ma educati ed eleganti, Toffanin rappresenta un’eccezione rispetto a una televisione che di questi tempi urla e sbraita. Ed è per questo che è entrata nel cuore di tantissimi telespettatori.

I vip nostrani, ma anche internazionali, fanno a gare per sedersi sulla poltroncina dello studio di Verissimo . Dunque, qual è il segreto della conduttrice? Lo ha rivelato Antonella Elia, spesso ospite del programma, ed ex opinionista de Il Grande Fratello Vip . Ha spiegato la showgirl: “Perché i vip amano andare dalla Toffanin? È una persona per bene, delicata, deliziosa, empatica e forte. Io ne sono innamorata. Come si sa non sono un’appassionata di ospitate, ma le sue sono sessioni di terapia. Il segreto è solo questo, per me “.

Vita privata di Silvia Toffanin

La conduttrice di Verissimo è legata sentimentalmente dal 2002 con Pier Silvio Berlusconi , Amministratore Delegato di Mediaset e figlio dell’ex Premier Silvio Berlusconi. I due si sono conosciuti ad una partita di beneficenza del Milan allo stadio San Siro. Allora la squadra era di proprietà della famiglia Berlusconi, mentre Toffanin era già un volto noto del piccolo schermo, come letterina presso Passaparola . La coppia ha avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno del 2010 e Sofia Valentina, nata il 10 settembre del 2015.

I due non sono mai convolati a nozze, ma, in una recente intervista, Toffanin ha spiegato che non nessuno dei due ha fretta di fare il grande passo. Ha spiegato la conduttrice: ” Cercavo l’amore e l’ho trovato. Sono innamoratissima e felice, va bene così. Il matrimonio mi spaventa, perché non vorrei mai che la persona che mi sta al fianco ogni giorno lì solo perché deve, ma non lo vuole. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui. Siamo una famiglia, anche senza l’anello “.