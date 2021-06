silvio-berlusconi,-come-sta-l’ex-premier:-“sto-migliorando”

Dopo aver contratto il Covid-19, Silvio Berlusconi ha avuto alcune complicanze: di seguito vi diciamo come sta adesso

Silvio Berlusconi è uno dei politici più influenti del nostro paese. È entrato in politica nell’ottobre del 1993, lanciando il partito politico di centro-destra Forza Italia, ed ha segnato la vita politica italiana dalla metà degli anni novanta in poi. Con 3340 giorni complessivi, corrispondenti ad oltre nove anni, è il politico che è rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio dell’Italia repubblicana. È stato inoltre l’unico leader politico mondiale ad aver presenziato a 3 vertici del G7/G8.

Lo scorso 2 settembre, Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. Il leader di Forza Italia pochi giorni prima aveva incontrato Flavio Briatore, poi risultato positivo al virus. Dopo il ricovero in ospedale, il Cavaliere è riuscito a sconfiggere la malattia, ma in seguito ha avuto complicanze dovute proprio all’infezione. Come sta adesso? Di seguito vi riportiamo le sue parole in un’intervista al Giornale.

Come sta Silvio Berlusconi

Dopo aver sconfitto il Covid-19, l’ex premier Silvio Berlusconi ha avuto varie complicanze dovute proprio all’infezione. In più di un caso è stato necessario il ricovero in ospedale. Adesso, però, il leader di Forza Italia pare stia meglio, come dichiara lui stesso al Giornale: “Per fortuna sto gradualmente migliorando. I miei medici mi hanno finalmente autorizzato a riprendere un minimo di attività, pur senza ancora uscire di casa”.

Berlusconi ha poi ringraziato gli italiani per l’affetto e la solidarietà che gli hanno dimostrato in questi giorni così difficili: “La prima cosa che voglio dire a voi e a tutti gli italiani è un grazie dal profondo del cuore per l’attenzione e la partecipazione che ho avvertito intorno a me in questi mesi difficili” – poi aggiunge – “La solidarietà e l’affetto che mi sono stati espressi da tanti italiani mi hanno non soltanto commosso, ma mi hanno dato la forza di affrontare una strada difficile”.