Conoscete la prima moglie di Silvio Berlusconi? Si chiama Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, mamma di Marina e Pier Silvio Berlusconi.

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio: chi è la prima moglie di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi e Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, si conobbero nel 1994. Lei aveva 24 anni quando vie per la prima volta l’ex premier alla fermata del tram. Nessuno dei due avrebbe immaginato in quel frangente, che si sarebbero poi sposati. Invece, da quel momento capirono di piacersi e dopo un anno di fidanzamento i due convolarono a nozze. Dal loro amore nacquero Marina e Pier Silvio.

Sono stati insieme per circa 20 anni, poi hanno deciso di dividere le loro strade. Secondo indiscrezioni dopo anni di felicità coniugale, il rapporto d’amore tra Carla e Silvio iniziò a subire i primi colpi, segni di una crisi che li porterà poi alla separazione.

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio: una donna elegante

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio non è una donna che ama apparire sotto i riflettori. Negli anni in cui ha vissuto accanto a Silvio Berlusconi infatti di lei si è saputo molto poco, l’ex moglie del Cavaliere è una donna riservata che non si è mai esposta troppo.Nei mesi successivi alla separazione da Silvio Berlusconi infatti, quando suo malgrado si trovò ad essere al centro della cronaca rosa, decise di trasferirsi a Londra, per attendere che il caos si placasse. I figli Marina e Pier Silvio sono molto legati alla madre, donna di gran classe, raffinata ed elegante. Ancora oggi l’ex moglie di Silvio Berlusconi ci tiene a preservare la sua privacy e non ama raccontare molto della sua vita.