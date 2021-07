Gli italiani si stanno chiedendo da quasi 24 ore come sta Silvio Berlusconi, dopo la pubblicazione misteriosa di una foto su Instagram.

Mattatore indiscusso della scena politica e del mondo dello spettacolo italiani per 20 anni, Silvio Berlusconi nell’ultimo periodo è sparito dai radar. Il leader di Forza Italia ha ormai compiuto 84 anni e per quanto li porti bene i segni dell’età cominciano a farsi sentire. Negli ultimi anni è stato colpito da vari problemi fisici, ultimo la contrazione del Covid-19 nel settembre del 2020. Proprio l’infezione virale lo ha segnato pesantemente, con degli strascichi che l’ex premier si porta in dote ancora oggi.

In questo 2021 è stato ricoverato diverse volte, una anche nel Principato di Monaco, per fare dei controlli al cuore. L’ultimo ricovero risale ad un mese e mezzo fa circa, ma in questo caso abbiamo appreso che la motivazione sono proprio le conseguenze a lungo termine dell’infezione virale. Inoltre pare avesse in quel momento una fastidiosissima gastroenterite.

Proprio in quei giorni si erano diffuse voci su un possibile stato di salute critico di Berlusconi. Voci che si erano fatte più intense a causa dell’assenza alle udienze sul caso Ruby Ter. A smentirle è stato il diretto interessato in una lunga intervista concessa a ‘Il Giornale’ nella quale spiegava che il suo quadro clinico era in costante seppur lento miglioramento.

Silvio Berlusconi, la foto “misteriosa” pubblicata da Marta Fascina fa preoccupare tutti

La smentita sulle condizioni critiche è giunta il 2 giugno, ma quasi un mese più tardi, in occasione della presentazione della campagna elettorale di Forza Italia per il candidato sindaco al comune di Milano, Silvio Berlusconi è stato ancora una volta costretto a rimanere a casa e ad inviare un messaggio nel quale spiegava il perché della sua assenza: “Avrei voluto essere li a parlare di Milano la mia e la nostra città ma i medici mi chiedono ancora di non partecipare ad eventi pubblici e devo rispettare le loro cautele”.

Normale dunque che i media e gli italiani si chiedano quali siano le sue reali condizioni di salute e se tornerà a mostrarsi in pubblico o preferirà continuare a gestire le cose da casa, tra le cure dei medici e l’affetto incondizionato dei familiari e della fidanzata Marta Fascina. I due infatti sembrano più affiatati che mai e di certo fino a ieri sono stati assieme. A confermarlo involontariamente è stata proprio la deputata 31enne di Forza Italia, pubblicando tra le storie Instagram una foto sbilenca di Silvio.

Con ogni probabilità la pubblicazione dello scatto è stata involontaria, visto che la Fascina l’ha cancellata non appena si è accorta di averla pubblicata. Tuttavia non ha fatto in tempo a toglierla prima che qualcuno ne facesse uno screenshot e la facesse diventare virale sul web. Nello scatto in questione Berlusconi si trova a letto, con un’espressione stravolta e stanza. Gli utenti hanno subito notato come l’ex premier sia profondamente diverso da come appare nelle foto ufficiali con qualcuno che scrive addirrittura: “E’ irriconoscibile”. La domanda più comune è se quello scatto fosse un’involontaria prova delle sue condizioni di salute precarie o se invece fotografasse la fine di un momento molto intimo.