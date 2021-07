Da domenica 18 luglio, circola una foto di Silvio Berlusconi in compagnia di Donnarumma, che sta facendo molto discutere. Il leader di Forza Italia è apparso molto cambiato e la sua trasformazione fisica ha attirato l’attenzione di tutto il web. Scopriamo la foto in questione e i dettagli in merito. Leggi anche: Paola Turci e l’ex di Berlusconi, l’amore va…