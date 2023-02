SIM: atendimento especializado para pacientes com necessidades de imunoterápicos

SIM (Serviço de Infusão de Medicamentos) oferece mais conforto e atendimento humanizado para aplicação de medicação em pacientes com doenças autoimunes e inflamatórias. Confira!

Você convive com alguma doença autoimune ou inflamatória e precisa estar sempre realizando tratamento através de medicações por infusão? Então agora você pode contar com um espaço exclusivo, pensado para seu acolhimento. Conheça o SIM (Serviço de Infusão de Medicamentos).

Primeiro serviço de infusão de medicamentos do Interior do Estado de São Paulo, o SIM inaugurou recentemente, em novembro de 2022, uma ampla e moderna nova unidade na cidade de Ribeirão Preto. O novo espaço oferece ainda mais conforto aos pacientes.

O serviço dispõe dos mais modernos tratamentos para artrite reumatóide, artrite psoriática, espondilite anquilosante, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, psoríase, entre outros.

Além disso, outros tratamentos, como reposição de ferro endovenoso e imunoglobulina endovenosa, também fazem parte dos serviços prestados pelo SIM.

Os medicamentos podem ser administrados via intramuscular ou subcutânea, e não exigem a necessidade de internação hospitalar. O tratamento é realizado de maneira ambulatorial.

Recepção – Nova Unidade SIM Ribeirão Preto.

Dessa forma, ao invés de realizar a infusão de medicamentos em ambiente hospitalar, no setor de oncologia ou pronto socorros, agora os pacientes possuem um local específico, projetado especialmente para recebê-los, totalmente acolhedor e confortável, trazendo melhores resultados para o tratamento.

Suíte privativa – SIM Ribeirão Preto.

São nove suítes decoradas por arquiteto, com equipamentos de última geração, mesas e cadeiras eletrônicas para controlar a altura, oxigênio e aspirador embutidos na parede, bomba de infusão para as medicações, botão para acionamento da equipe de enfermagem, TV com diversos canais e plataformas de streaming (Netflix), tudo isso visando o conforto e bem-estar dos pacientes, que podem contar também com estacionamento e manobrista.

Suíte privativa – SIM Ribeirão Preto.

Além da estrutura, o grande diferencial está no atendimento humanizado, realizado com horário marcado para maior comodidade. Durante o período de infusão, os pacientes podem inclusive apreciar um cardápio preparado por nutricionista, com uma variedade de alimentos como sucos, sanduíches, queijos, água, café, cappuccino.

Suíte Privativa – SIM Ribeirão Preto.

Suíte acessível – SIM Ribeirão Preto.

Toda infusão no SIM é sempre supervisionada por uma enfermeira, responsável por administrar os medicamentos, uma assistente, e conta com suporte integral de equipe médica, caso haja qualquer intercorrência, para tirar dúvidas dos pacientes e gerar relatórios dos tratamentos. Tudo para garantir a maior segurança médica e qualidade.

Você pode conferir a lista completa de medicamentos utilizados e convênios aceitos clicando aqui.

SIM: atendimento especializado para pacientes com necessidades de imunoterápicos

Serviço:

Site: http://www.proctogastroclinica.com.br/sim/

Telefone: (16) 3519-4444

Endereço: Rua Eliseu Guilherme, 11 Sumaré – Ribeirão Preto

Horário de atendimento:

Seg. a Sex.: 07h – 19h

Sábados: 07h – 13h

