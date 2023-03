Para ter acesso ao SIM Digital e todos os benefícios é necessário baixar o aplicativo e realizar o cadastro. Confira!

SIM Digital.

A Prefeitura de Sertãozinho traz mais uma forma de simplificar o dia a dia do cidadão. É o SIM Digital, que permitirá a conexão na rede municipal de serviços, garantindo eficiência e agilidade nos serviços prestados pela Prefeitura.

Se você quer deixar sua rotina mais moderna e menos burocrática com o SIM Digital, basta acessar a loja de apps do seu celular e baixar o aplicativo Sertãozinho Digital. Após baixar, cadastre-se para gerar o SIM Card, que dará acesso a diversos serviços diretamente no celular.

Para realização do cadastro, são necessários os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço em seu nome (conta de luz, água, telefone fixo, IPTU, correspondência bancária, contrato de locação devidamente assinado e autenticado em cartório por ambas as partes).

Você pode ver todo o passo a passo de como se cadastrar acessando o site: https://simcard.cartaocidadaoconectado.com.br/

O cartão físico poderá ser retirado na Central de Atendimento SIM Card dentro de um prazo de aproximadamente 15 dias no endereço rua José Bonini, 1.312 – Centro de Sertãozinho.

SIM Digital.

Entre as funcionalidades do aplicativo estão o SIM Sem Papel, para quem deseja abrir protocolos e falar com a ouvidoria da cidade; o SIM Wi-Fi livre, para consulta e acesso aos pontos de Wi-Fi grátis do município, além de divulgação de vagas de emprego do PAT e muito mais em áreas como habitação, assistência social, saúde e educação.

SIM Digital simplifica o acesso aos serviços municipais em Sertãozinho

São muitas vantagens! Baixe agora o aplicativo e aproveite o SIM Digital!

Serviço:

Site: http://www.simcard.cartaocidadaoconectado.com.br/

Atendimento: Seg a Sex das 08:30 às 17:00

E-mail: simcard@assistsolucoes.com.br

Telefone: (16) 9 7407-8873

WhatsApp: (16) 9 7407-8873

Vittorio Ferla