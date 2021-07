Simona Ventura addolorata per la scomparsa di Paolo Beldì: “Sei stato una guida preziosa”, messaggio straziante

Su Instagram, Simona Ventura si è mostrata piuttosto addolorata per la tragica perdita dei giorni scorsi di Paolo Beldì: il messaggio è davvero straziante.

Simona Ventura, il messaggio straziante per Paolo Beldì. Fonte Foto: screenshot video

È una delle più grandi conduttrici di sempre, Simona Ventura. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, la simpaticissima vanta di un seguito davvero clamoroso. Seguito che, badate bene, riesce ad estendersi fino a dei livelli esorbitanti anche sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, diverse ore fa, la splendida Ventura non ha affatto potuto fare a meno di scrivere un messaggio più che straziante. Si è mostrata piuttosto addolorata la conduttrice per questa tragica perdita avvenuta nelle scorse ore. Ed è proprio per questo motivo che le parole scritte sui social sono davvero da brividi.

“Sei stato una guida preziosa”, scrive Simona Ventura a corredo di questo scatto che la ritrae in compagnia di Paolo Beldì, un suo grande amico, ora scomparso, e mentore. Vi assicuriamo: il messaggio è pieno di dolore. E, soprattutto, sottolinea quanto l’affetto che la conduttrice nutriva nei confronti del suo amico fosse davvero incredibile.

Simona Ventura addolorata per la drammatica perdita: messaggio da brividi

È proprio sul suo canale social ufficiale, sul qualche come dicevamo precedentemente Simona Ventura è attivissima, che la conduttrice non ha affatto potuto fare a meno di mostrarsi piuttosto addolorata per la morte di un suo grande amico e di colui che, lei stessa, reputa una “guida preziosa”. Facciamo riferimento alla scomparsa del grandissimo Paolo Beldì. Il regista, stando a quanto si apprende dal web, aveva ben 66 anni. E, sabato 3 Luglio, è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento. Una perdita davvero tragica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti sconvolti.

Tra i tanti messaggi di cordoglio giunti per la morte di Paolo Beldì, è giunto anche quello di Simona Ventura. Che, nel lontano 2001 a “Quelli che il calcio”, ha avuto la fortuna di poter lavorare con lui. “Ho pensato quanta fortuna avessi avuto nel vederti ancora lì , in cabina di regi”, ha scritto la conduttrice a corredo di questa foto che la ritrae in compagnia del grande Paolo. “Sei stato una guida preziosa in quegli anni di risultati strepitosi , uno dei pochi registi che ha creato uno stile , una cifra tutta sua”, ha continuato a scrivere. Sottolineando, quindi, l’immensa stima nei suoi confronti.

Fonte Foto: Instagram

“Te l’ho detto troppo tardi: grazie”, ha concluso Simona Ventura questo messaggio.