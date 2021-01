Simona Ventura, affascinante in divisa: “Oh mia capitana”… – FOTO

Simona Ventura ha condiviso una foto dove indossa una bellissima divisa militare femminile: la conduttrice è molto elegante e affascinante

La leonessa Simona Ventura ha pubblicato una foto in cui indossa una divisa della marina militare. La bella conduttrice ha sulla testa anche il cappello da capitano delle navi mentre è seduta e incrocia le gambe per il massimo della sensualità. Sorride all’obiettivo del fotografo provocando una pioggia di commenti positivi da parte dei suoi follower. Fan che l’hanno riempita di complimenti e magari già si vedono come militari su una nave a urlarle: “Oh capitana mia capitana”… In poco tempo la foto di Simona Ventura ha realizzato ben 6 mila like e una valanga di commenti.

Simona Ventura, la foto vestita da militare e il nuovo programma in tv

Nella didascalia alla foto la conduttrice della Rai ha scritto che nella sua famiglia la carriera militare è molto sentita vista la carriera di suo padre. Inoltre ha fatto i complimenti al nuovo reality di Rai Due andato in onda ieri sera “La Caserma”, che le ha ricordato di quando era bambina e con un pizzico di dispiacere di come all’epoca la carriera militare per le donne non era prevista. La Ventura ha fatto quindi capire che le sarebbe piaciuto intraprendere questo percorso ma, per la fortuna di tutto il pubblico che l’adora fin dai tempi in cui conduceva “Quelli che il calcio”, è diventata una famosa e brava conduttrice televisiva.

Un paio di giorni fa Simona Ventura si è fatta fotografare dietro le quinte di uno studio televisivo mentre era intenta al “trucco e parrucco” e ha annunciato su Instagram l’inizio di un nuovo show previsto per marzo 2021. Per la precisione, il nuovo gioco a quiz, chiamato “Game of games” e condotto dalla Ventura comincerà il 15 marzo.