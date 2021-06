simona-ventura,-che-flop-per-la-conduttrice!-nuove-brutte-notizie

Quale sarà il futuro per Simona Ventura? Dopo i risultati di Game of the games ecco cosa la attende. Nessuna buona notizia.

Per Simona Ventura questo sarà un anno da dimenticare. Prima la sua presenza a Sanremo 2021 saltata a causa del Covid, poi il virus che l’ha fatta fermare per un mese. Adesso? Sembra che il programma Game of the games non abbia avuto il successo sperato e la Rai sta prendendo alcune decisioni al riguardo.

Domani 8 giugno andrà in onda l’ultima puntata dello show statunitense, ma poi quale sarà il futuro della conduttrice? Scopriamo i dettagli.

Simona Ventura: Game of games non va

Nonostante in America il quiz abbia riscosso molto successo, in Italia non è stata la stessa cosa. Anzi il programma condotto dalla Ventura si è rivelato un vero disastro.

Non ci sono certezze sul motivo di questo insuccesso, ma questa volta la presentatrice non ha ottenuto i risultati sperati. Sarebbe la prima volta visto che Simona Ventura è sempre stata all’altezza del suo lavoro e dei progetti che l’hanno resa quello che è.

Prima con Quelli che il calcio, poi l’Isola dei famosi. Insomma ha sempre portato a casa ottimi ascolti. Per Game of Games sembra non esserci una seconda possibilità per la prossima stagione.

La Ventura non sarà alla guida di una ipotetica seconda edizione, se mai dovesse esserci. Intanto domani sera saranno ospiti della puntata Alex Belli, Max Cavallari, Peppe Iodice, Juliana Moreira, Nicole Rossi e Debora Villa.

A differenza sua, il compagno nonché giornalista Giovanni Terzi ha avuto molto successo con le varie ospitate a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele ogni mattina su Rai 1. La trasmissione continuerà per almeno altre due settimane ed è già stata confermato per l’anno prossimo.

LEGGI ANCHE>>>Simona Ventura e Mara Venier non si sopportano: dopo anni svelata la verità

LEGGI ANCHE>>>Massimo Giletti infiamma lo studio! Con Formigoni si sfiora la rissa: cos’è successo

Simona Ventura per avere il successo dovrà riprendere in mano la prossima edizione dell’Isola dei famosi, visto che con la Blasi gli ascolti sono stati un disastro? Staremo a vedere.