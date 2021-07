simona-ventura,-dedica-inaspettata:-“quanto-ti-amo”,-fan-coinvolti

Simona Ventura, la dedica speciale per la Sardegna: “Quanto ti amo”

Anche Simona Ventura si sta godendo qualche giorno di meritata vacanza, come del resto stanno facendo molti altri suoi colleghi. Le ferie della presentatrice però non sono per niente banali, visto che la meta scelta per rilassarsi in questi giorni finali di luglio è la Sardegna. La regione, come ben sappiamo, sta attraversando giorni molto complicati e tristi a causa dei vari incendi che si sono susseguiti nella stupenda isola. Simona Ventura, intervenuta tramite un post Instagram sui social, ha voluto utilizzare parole speciali per la Sardegna in uno dei periodi più complicati:

Quanto ti amo Sardegna. Il tuo sole e la tua energia mi ricaricano! Sei uno dei miei posti del cuore! Mi è venuta una curiosità: quali sono i vostri posti del cuore?! Io ne ho più di uno! E voi?

ha affermato la conduttrice di Game of games sulla propria pagina social.

Simona Ventura interagisce sui social: i suoi fan divertiti

Da grande donna di tv, Simona Ventura sa benissimo come rapportarsi con telespettatori e fan. L’ennesima dimostrazione è arrivata oggi, quando super Simo ha voluto porre una curiosa domanda ai fan riguardo a quale sia la loro meta preferita per quanto riguarda le vacanze estive. Numerosi i follower che hanno risposto all’interrogativo di Simona Ventura, rispondendo alla curiosità. “La mia bellissima sempre meravigliosa Puglia” – scrive un fan – . Altri invece rispondono citando altri luoghi, tra i quali spunta proprio la Sardegna, che in questi giorni sta ospitando la presentatrice.

Simona Ventura, il duro sfogo: “Vergognatevi, che siate maledetti”

Nelle ultime ore Simona Ventura è stata protagonista di un duro sfogo, indirizzato direttamente ai piromani che avrebbero causato gli irreversibili danni per la Sardegna: “Vi dovete vergognare! Orrendi piromani, che siate maledetti” – ha scritto nelle scorse ore la conduttrice sul proprio profilo Instagram – .

