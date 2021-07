Simona Ventura dice cosa pensa esattamente di Paola Perego “Lei è una …”

Conosciamo tutti Simona Ventura per essere una delle conduttrici di maggiore successo ed è anche una tra le più amate dagli italiani. In questi ultimi giorni si è diffusa una notizia secondo la quale la nota conduttrice starebbe per iniziare una nuova parentesi della sua vita lavorativa insieme ad un’altra conduttrice di grande successo. Stiamo parlando di Paola Perego. Pare che le due conduttrici ben presto condurranno insieme un nuovo programma intitolato Citofonare Rai 2 che dovrebbe essere trasmesso a partire dal prossimo mese di settembre. Ma cosa ha rivelato Simona Ventura proprio in questi giorni?

Simona Ventura sbarca su Rai 2 con un nuovo programma insieme a Paola Perego

Simona Ventura, dunque, è pronta per sbarcare su Rai 2 con un nuovo programma che condurrà insieme a Paola Perego. A parlare di questa nuova avventura è stata proprio la stessa Paola, nel corso di un’intervista rilasciata a TVBlog. “Ci sentiamo spesso…Paola è un’amica autentica, ma anche una brava professionista”. Queste le parole dichiarate dalla nota conduttrice parlando proprio di Paola Perego, ovvero la conduttrice che affiancherà Simona in questa nuova avventura televisiva.

Citofonare Raidue, il nuovo programma della Ventura e della Perego

Il programma in questione, come già abbiamo avuto modo di anticipare, si intitola Citofonare Raidue e andrà in onda esattamente a partire dal prossimo mese di settembre, ma soltanto la domenica dalle ore 11 fino alle ore 13. Simona nel corso dell’intervista, ha anche raccontato di essere già al lavoro insieme alla sua collega soprattutto per stilare le scalette e per cercare di organizzare il tutto al meglio. La stessa conduttrice sembrerebbe che parlando di questo nuovo programma abbia detto di voler essere d’aiuto e soprattutto di compagnia a tutte quelle persone che purtroppo sono da sole e che cercano nella televisione un po’ di sollievo.

Un periodo fortunato per la conduttrice

“Stiamo mettendo su una cosa divertente”, questo ancora quanto dichiarato da Simona Ventura la quale ha soltanto un obiettivo, ovvero cercare di regalare un po’ di spensieratezza ai suoi telespettatori almeno per un paio d’ore. Sembra proprio che Simona Ventura da un po’ di tempo a questa parte si stia riscattando da un punto di vista professionale. Ha diretto, infatti recentemente il docufilm intitolato Le 7 giornate di Bergamo, con il quale parteciperà anche alla Mostra del cinema di Venezia che andrà in scena dall’1 al 11 settembre. Adesso invece è pronta per questa nuova avventura con il programma Citofonare Rai2.