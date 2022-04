simona-ventura-diretta-su-ilary-blasi:-“io-credo-che-lei-…”

Simona Ventura in queste settimane è andata in onda con un nuovo programma, ovvero Ultima fermata che pare però non abbia avuto i risultati sperati. La conduttrice in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Il fatto quotidiano, parlando anche dei reality show che lei ha condotto per ben otto anni. Parliamo dell’Isola dei famosi, che Simona ha condotto per diversi anni quando andava ancora in onda sui principali canali Rai. Ad un certo punto, sembra abbia parlato anche del Grande fratello vip e di Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Simona Ventura, la conduttrice parla dei realitySimona Ventura è stata al timone di una trasmissione televisiva, ovvero Ultima fermata andato in onda in prima serata su Canale 5. Ebbene, sembra che la conduttrice nel corso di questa intervista rilasciata a Il fatto quotidiano abbia parlato anche dei reality, programmi che conosce molto bene, visto che è stata al timone de L’Isola dei famosi.“I reality stanno bene. Il riciclo dei personaggi è anche fisiologico, dopo vent’anni di Grande Fratello e Isola dei Famosi quelli che volevano farlo lo hanno fatto. È difficile trovare nomi importanti e inediti. Non penso sia un genere destinato a morire, per esempio il Grande Fratello quest’anno è andato benissimo durando ben sei mesi”. Queste le parole dichiarate da Simona Ventura.

Super Simo su Ilary Blasi e Alfonso Signorini

Pare che lo scorso anno il suo compagno, ovvero Giovanni Terzi avrebbe dovuto prendere parte al Grande fratello vip, ma poi all’ultimo minuto avrebbe deciso di non andare ed il suo posto è stato preso da Amedeo Goria.“Ilary Blasi se la cava direi bene, gli ascolti sono buoni. Quest’anno hanno messo in ordine alcune cose e il cast mi sembra forte. Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini è stato bravissimo a gestire le dinamiche interne, ha saputo cogliere le sfumature”. Queste le parole dichiarate da Super Simo.

E sulla domanda se le piacerebbe tornare alla conduzione dell’Isola, ecco cosa ha risposto

Il giornalista avrebbe chiesto a Simona se le piacerebbe tornare alla conduzione dell’ISola dei famosi. La sua risposta non è tardata ad arrivare.“Per me è un discorso chiuso, non tornerei. Non per presunzione ma perché è stato così bello vivere quegli anni, l’ho fatto al massimo ed è stato eccezionale. Sono cambiata anch’io e forse non lo farei come prima”.

Like this: Like Loading...