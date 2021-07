Simona Ventura e Barbara D’Urso in pessimi rapporti ma ora la Ventura lavorerà con …

Simona Ventura è sicuramente una delle conduttrici televisive più amate di sempre. In quest’ultimo periodo è stata spesso sotto i riflettori anche per essere risultata positiva al covid. Fortunatamente però per lei non ci sono state gravi conseguenze e Simona è riuscita a tornare in forma nel giro di poco tempo. Adesso sembrerebbe che la showgirl sia pronta a tornare in televisione. Ma quali sono i programmi futuri della conduttrice?

Simona Ventura torna in tv con una nuova stagione di Discovering Simo

Sembrerebbe che la conduttrice Simona Ventura sia pronta a fare il suo ritorno su Real Time con una nuova stagione del programma da lei condotto, ovvero Discovering Simo. Sembrerebbe che però ci siano delle novità che in qualche modo stanno stuzzicando l’attenzione dei più fedeli telespettatori. In realtà queste novità non riguarderebbero il programma in sé, ma si tratterebbe di alcune novità relative al dietro le quinte.

Le novità dietro le quinte, spunta una novità sorprendente

Una delle novità annunciate è la seguente, ovvero che non ci sarà soltanto la sua casa di produzione, ma anche un’altra ovvero l’Addictive Ideas. Per molti non ci sarebbe nulla di male in tal senso, se non fosse che in questa casa di produzione c’è anche Emanuele Berardi che è il figlio della nota conduttrice di Mediaset ovvero Barbara D’Urso. Questa decisione in qualche modo ha lasciato parecchio perplessi, visto che in tutti questi anni i rapporti tra la Ventura e Barbara D’Urso non sono stati poi così tanto buoni. Che sia questa un’occasione per far sì che le due conduttrici possano tornare ad avere un buon rapporto?

Gli ospiti e la messa in onda delle puntate, ma quando?

Ad ogni modo, sembra che per questa nuova edizione di Discovering Simo, ci siano anche tante altre novità una tra tutte una collaborazione con l’azienda di promozione turistica dell’Emilia Romagna. Per chi non lo sapesse, è proprio questa la Regione dove il programma sarà girato e che tra l’altro è anche la regione Natale della conduttrice. Pare che siano stati già anche annunciati gli ospiti di questa nuova stagione a cominciare da Mirko Casadei che è il figlio del famoso Raoul Casadei ed ancora Gianluca Pagliuca e Rosa Fanti, Alessandro Ristori e Gene Gnocchi. Ad ogni modo, le puntate inizieranno ad essere trasmesse a partire dal 24 luglio e andranno in onda ogni sabato, alle ore 15:40 sempre sul canale 31.