Simona Ventura e le nozze con Giovanni Terzi: “Rimandate, ma mi sposerò”

Simona Ventura, alla regia di un docu-film e pronta a sposarsi

Simona Ventura è pronta al suo debutto come regista con il docu-film Le 7 giornate di Bergamo. Una nuova avventura che la vede protagonista in un ruolo inedito. E mentre la sua carriera prosegue e si diversifica, una certezza rimane immutata: il suo solido rapporto con Giovanni Terzi. I due sono una coppia dal 2019 e hanno avuto, in questo periodo, non poche difficoltà. Giovanni soffre infatti di una malattia genetica degenerativa che potrebbe richiedere un trapianto di polmoni. La situazione, già precaria, è stata ulteriormente intaccata dal Covid, che ha fatto slittare anche le loro nozze. Ma Simona Ventura non demorde. Alla domanda “vuole sposarsi ancora?” nel corso di un’intervista a Diva e Donna, ha infatti risposto: “Se Giovanni mi vorrà ancora, sì, lo sposerò”.



Simona Ventura: l’esperienza con il Covid 19

Nel corso dell’intervista a Diva e Donna, Simona Ventura ha parlato anche della sua esperienza alla regia di Le 7 giornate di Bergamo, che parla della costruzione dell’ospedale nella fiera di Bergamo per far fronte all’emergenza da Covid 19. Una malattia che sia lei che Giovanni hanno sperimentato in prima persona. “Tanta paura”, ha commentato. “Io non l’ho avuto in forma grave. Per Giovanni invece è stato diverso, più problematico per via dei problemi ai polmoni. Ragazzi, vaccinatevi”. E mossa da questa spinta, ha deciso di raccontare una storia importante e delicata con il docu-film, mettendosi però dietro la macchina da presa.

Simona Ventura e Citofonare Rai 2: il programma con Paola Perego

Simona Ventura si è dunque dichiarata aperta a nuovi progetti lavorativi, anche come regista. Ma non per questo si lascia alle spalle la tv, anzi. Il 3 ottobre tornerà sul piccolo schermo con un programma domenicale della Rai. Si tratta di Citofonare Rai 2, che condurrà in coppia con Paola Perego. Lo ha così presentato: “Un programma leggero per la domenica. Siamo due coinquiline, una gentile e brava, che non sono io, e un’altra meno diplomatica, diciamo…”.

