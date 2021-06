simona-ventura-e-paola-perego-insieme:-“non-vedo-l’ora!”

Hanno preso il posto di una trasmissione storica, e per l’inedito due composto da Simona Ventura e Paola Perego c’è una grossa novità in vista.

Ci sarà una grossa novità a partire dal prossimo autunno. E sarà coinvolta l’inedita coppia composta da Simona Ventura e Paola Perego.

Simona Ventura e Paola Perego Foto da Instagram

Le due conduttrici televisive, da anni presenti entrambe sul piccolo schermo e che hanno avuto modo di alternarsi tra Rai, Mediaset ed altre emittenti, collaboreranno insieme.

Si sanno già diversi dettagli in merito, con alcune info fornite dalla Rai stessa all’interno di un apposito comunicato stampa in occasione della presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2021/2022.

Sappiamo che Simona Ventura e la moglie dell’agente delle star della tv, Lucio Presta, condurranno insieme un programma dal titolo “Tutto fa domenica”.

Come il nome suggerisce, la trasmissione andrà in onda nel giorno settimanale di riposo, con una collocazione alle 11:10 del mattino. Durerà per due ore e saranno svariati i temi trattati.

Leggi anche –> Michele Placido beccato con una suora. La sua vita cambiata per sempre “Non potevo accettarlo”

Il programma prende il posto di una storica trasmissione

Si andrà dall’intrattenimento all’informazione, e chi più ne ha più ne metta. Come se fosse una sorta di ritrovata tra amici in attesa del sacro momento del pranzo della domenica.

Super Simo e la Paola non stanno più nella pelle. E così anche i loro tanti ammiratori, che sui social network ogni giorno fanno sentire entusiasmo ed approvazione.

La Ventura è reduce dal divertente esperimento rappresentato da “Game of Games”, che ha visto la partecipazione di diversi vip. Lo show era stato registrato negli studi della Warner a Lisbona, in Portogallo.

Leggi anche –> Isola dei famosi, Awed ci prova con Emanuela Tittocchia? La verità sul flirt

Leggi anche –> Leone, choc nel video di Instagram: “Cosa hai detto?”

Invece la Perego ha condotto “Il Filo Rosso”, trasmesso nel pomeriggio del sabato. Questo nuovo format prenderà il posto dello storico programma “Mezzogiorno in Famiglia”.

Ci sono tutti i presupposti per fare bene e per far si che il programma della Ventura e della Perego riesca a ritagliarsi uno spazio importante nelle preferenze del pubblico.