simona-ventura-innamorata:-“sei-mio!”.-la-toccante-dedica-di-giovanni-terzi

Simona Ventura si lascia andare: “Sei mio!”, la toccante dedica di Giovanni Terzi

L’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi prosegue come meglio non potrebbe. Il giornalista oggi ha infatti deciso di lasciarsi andare ad una dedica molto romantica e speciale nei confronti della sua dolce metà e lo ha fatto citando direttamente uno dei più grandi poeti della storia, ovvero Pablo Neruda. Simona Ventura non ha tardato a rispondere al dolce messaggio di Giovanni Terzi, che appare sempre più innamorato della conduttrice che negli ultimi mesi abbiamo visto alla guida di Game of games, programma che non ha ottenuto il successo sperato. Super Simo ha potuto comunque consolarsi tra le braccia di Giovanni, che ha lasciato senza fiato la Ventura con queste parole:

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso. Non togliermi la rosa, la lancia che sgrani, l’acqua che d’improvviso scoppia nella tua gioia, la repentina onda d’argento che ti nasce

“Sei tutto mio” – l’immediata risposta di Simona Ventura – .

Simona Ventura, la dedica speciale all’Italia: “Emozioni fortissime”

Sono giorni di festa per il nostro Paese, che dopo la vittoria dei campionati europei da parte della nostra Nazionale non ha alcuna intenzione di smettere di festeggiare. Simona Ventura è intervenuta sul proprio account Instagram per celebrare il trionfo degli azzurri allenati dal CT Roberto Mancini: “Grazie per averci fatto vivere emozioni così forti che dopo questo periodo sembravano impossibili. Grazie per averci ridato la forza e il coraggio ispirandoci nella nostra vita” – ha scritto la conduttrice riguardo alla gioia che i nostri calciatori hanno regalato al Paese intero – .

Simona Ventura, matrimonio in arrivo con Giovanni Terzi? “Lo faremo senza mascherine”

Simona Ventura, che ha ricevuto una grande sorpresa nelle scorse ore, potrebbe presto convolare a nozze con Giovanni Terzi. Non tanto tempo fa il giornalista ha annunciato: “Ci sposeremo, ma senza mascherine”.

