simona-ventura-lascia-tutti-a-bocca-aperta-“volevo-…”

Nella giornata di oggi Simona Ventura ha aperto la puntata di Citofonare Rai 2 in modo del tutto particolare. La puntata è andata in onda domenica 10 aprile 2022 e pare che Simona fosse da sola perché Paola Perego è risultata positiva al covid nei giorni scorsi. Ebbene, la conduttrice ha così condotto questo speciale appuntamento in modo originale ed avrebbe fatto una relazione piuttosto privata, approfittando del fatto che in studio ci fosse Valeria Fabrizi. Quest’ultima è, come tutti sappiamo, una nota attrice la quale ha interpretato in questi ultimi anni la nota Suor Costanza nella fiction intitolata Che Dio ci aiuti. Ma cosa ha dichiarato Simona Ventura?

Simona Ventura da sola a Citofonare Rai 2, Paola Perego ha il Covid

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella giornata di oggi Simona Ventura è stata al timone del programma citofonare Rai 2 da sola per via dell’assenza di Paola Perego risultata positiva al covid. Come al solito in studio sono stati presenti diversi ospiti tra cui Valeria Fabrizi. Ebbene, la conduttrice approfittando della presenza della nota attrice nel suo saluto sembra abbia ricordato un aneddoto relativo alla sua vita privata di cui però già aveva parlato in altre occasioni.

La rivelazione di Simona Ventura ad inizio puntata

” Volevo diventare suora, dico davvero. Da bambina mia nonna mi portava sempre in chiesa, lì leggevo le letture e ho avuto il brivido di essere come su un palco, perciò è nato in me il desiderio di farmi suora per avere sempre davanti a me tante persone che mi ascoltavano mentre leggevo. Con gli anni, poi, ho cambiato un po’ idea”. Questo nello specifico quanto dichiarato dalla stessa conduttrice. Ed ancora Simona Ventura proprio all’inizio della puntata pare che scherzando abbia detto anche “Siamo in due, una da bambina voleva diventare suora, fa una vita monacale e non esce di casa, l’altra è invece Valeria Fabrizi”.

La confessione di Valeria Fabrizi

Poi pare che qualcuno non avesse in qualche modo creduto al fatto che Simona volesse da piccola diventare una scuola e così ha tenuto a ribadire che effettivamente quello che ha detto è la verità. Ad ogni modo, in questo discorso si è inserita ovviamente Valeria Fabrizi la quale ha aggiunto “Oltre alle consorelle di Che Dio ci aiuti, io frequento anche suore vere nella vita”.