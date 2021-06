Simona Ventura, l’entrata in scena stupisce il mondo: “Pazzesco” – VIDEO

Più esuberante che mai, la presentatrice televisiva spiazza tutti con un ingresso in scena da urlo. Cosa ha fatto Simona Ventura.

Se la chiamano “Super Simo” un motivo ci deve essere. E nel suo show “Game of Games”, Simona Ventura sceglie di entrare in scena in maniera originale ed eclatante.

Simona Ventura Foto dal web

La conduttrice televisiva, da anni sul piccolo schermo e capace in più di una occasione di “risorgere” dopo qualche periodo in cui la sua presenza in tv era diminuita, era tornata con questo particolare format che ha coinvolto diversi vip ad ogni sua puntata.

Tutti loro hanno aiutato i concorrenti di turno di volta in volta. A prescindere da tutte le difficoltà del caso che riguardano la realizzazione di un programma televisivo, Simona Ventura ha sempre mostrato un atteggiamento volto all’ottimismo e che davanti ai problemi ha reagito con una bella risata.

Avvenne anni fa in occasione di una scomoda telefonata fatta dall’austero Maurizio Gasparri in diretta televisiva a “Quelli che il Calcio”. Ed è avvenuto anche adesso al “Game of Games”.

Ci sarà oppure no una nuova edizione di “Game of Games”?

La pandemia, gli ascolti non eccellenti ed altri fattori negativi sono tutti alle spalle con l’ingresso che Simona Ventura ha scelto di fare. A dimostrazione che lei ha voluto “volare più in alto” e “sorvolare” su tutto questo.

Non a caso lei si è presentata in studio calandosi grazie all’ausilio di tanti palloncini attaccati a sé. Lo spettacolo deve andare avanti, o deve cominciare, nella maniera più stupefacente possibile. E lei sa sempre come fare per lasciare tutti bocca aperta.

Non si sa se ci sarà una seconda stagione di “Game of Games”. Per la sua realizzazione, la Ventura assieme ad ospiti e concorrenti è dovuta andare in Portogallo.

Tutte le puntate sono state registrate a dicembre del 2020 negli studi Warner di Lisbona. Un pò questo, un pò la pandemia, ed un pò anche la natura sperimentale del format, ispirato dall’originale statunitense condotto da Ellen DeGeneres, fanno pensare che difficilmente ci sarà un ulteriore spazio in palinsesto per una seconda edizione.

Ma la Ventura di spazio in televisione da riempire nel migliore dei modi sa sempre come trovarlo.