simona-ventura,-manuel-agnelli-la-critica-e-lei-dopo-tempo-risponde-e-lo-umilia

Sono trascorsi tre anni da quando il noto cantautore Manuel Agnelli nel corso di un’intervista rilasciata al programma televisivo ‘La Confessione’ condotto da Peter Gomez ha rivolto delle critiche a Simona Ventura. Ed ecco che a distanza di qualche anno alle sue parole è arrivata la risposta della conduttrice. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le dure parole di Manuel Agnelli su Simona Ventura

Tre anni fa, ed esattamente nell’aprile del 2019, Manuel Agnelli intervistato da Peter Gomez nel suo talk show La Confessione aveva commentato l’esperienza di Simona Ventura a X Factor utilizzando delle parole poco carine e nello specifico classificandola come la peggiore giudice italiana del talent show. Nello specifico erano state queste le sue parole “Cultura musicale per Simona Ventura? Non credo. La scatola conta più del contenuto. La televisione è strana. […] Il peggior giudice? Direi Simona Ventura. Mentre Morgan è stato il più bravo di tutti. Come giudice è il più bravo di tutti“. E se in un primo momento Simona Ventura non sembrerebbe aver risposto alle sue parole ecco che con il trascorrere del tempo la conduttrice ha trovato l’occasione per farlo.

Simona Ventura intervistata da Il Fatto Quotidiano torna a parlare di Manuel Agnelli

Simona Ventura è una delle donne più conosciute ed apprezzate della televisione italiana. Spesso alla guida di programmi di successo ecco che l’ex moglie di Stefano Bettarini è anche molto seguita sui social ed inoltre, come dimostrato in diverse occasioni, non ha mai il timore di esprimere il proprio pensiero su fatti o persone. Proprio di recente, e nello specifico nel corso di un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, la conduttrice è tornata a parlare di quanto affermato tre anni fa da Manuel Agnelli. E nello specifico nel corso di tale intervista ha colto l’occasione per rispondere a tali parole e rivelare il suo pensiero.

Le parole della conduttrice

“X Factor non è arrivato a fine corsa, penso però ci sia stato un solo errore: lo hanno reso escludente. Era un programma per tutti, le canzoni ora non si conoscono ma credo sia una scelta di Sky. Ha perso il suo lato pop, è sbagliato perché si cerca una popstar. Manuel Agnelli? Non lo conosco neanche, non so chi sia. E’ un commento che lascia il tempo che trova, lui ha avuto c*lo a trovare i Maneskin”, sono state queste nello specifico le parole espresse da Simona Ventura che ha poi concluso “Io ho sempre saputo scegliere le canzoni. E direi anche qualche cantante come Giusy Ferreri o Francesca Michielin”.