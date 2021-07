simona-ventura,-nuovo-scoop-sul-matrimonio.-giovanni-terzi-lancia-la-bomba

Simona Ventura e Giovanni Terzi verso le nozze. Lui anticipa: “Scoprirete chi ci sposerà”

Partirà il 30 luglio il programma di Simona Ventura e Giovanni Terzi La terrazza della dolce vita dal grand hotel di Rimini. Proprio parlando degli incontri che vedranno delle interviste a personaggi famosi e toccheranno diversi temi, Giovanni Terzi ha lanciato uno scoop sul matrimonio con Simona Ventura:

“C’è la serata con Simona e i monsignori e ti posso dire che in quel parterre ci sarà la persona che ci sposerà. Dovete cercarla bene!”.

Insomma le nozze sono in arrivo per Simona Ventura e Giovanni Terzi, una certezza ormai da diverso tempo ma che ha dovuto lasciare il passo alla pandemia. La conduttrice ha infatti ammesso in più occasioni che le nozze con Giovanni Terzi sono state segnate dall’emergenza sanitaria.



Simona Ventura rompe il silenzio sulle nozze con Giovanni Terzi: “Ci sposeremo nel 2022 ma…”

“Ci sposeremo nel 2022 ma eviterei di dirlo troppo perchè ogni volta che la pandemia sembra finita e ci togliamo le mascherine, parte una nuova ondata”. È stato questo lo sfogo di Simona Ventura che ha scherzato sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini e ha anticipato, oltre che il matrimonio con il compagno Giovanni Terzi ci sarà, anche quali saranno i suoi prossimi progetti professionali.

Simona Ventura dichiara: “In arrivo un progetto top secret”. Di cosa si tratta

Tornerà protagonista su Rai2 a partire da settembre Simona Ventura, che ha spento una polemica di recente. la conduttrice sarà infatti al timone di un nuovo programma domenicale, dalle 11 alle 13, a partire da settembre che la vedrà duettare con Paola Perego. “Ci divertiremo” ha ammesso Simona Ventura che ha proseguito sottolineando “Saranno 30 puntate ogni domenica, perchè la musica batte sempre sul due”. Intanto Super Simo ha parlato anche si un nuovo “progetto top secret” anticipando soltanto che sarà un progetto digital.

