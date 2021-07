simona-ventura-una-furia-sui-social-“siete-dei-pezzenti-…”

Sappiamo bene cosa purtroppo sta accadendo in Sardegna in questi giorni, dove gli incendi stanno completamente radendo al suolo questa bellissima regione, causando l’indignazione di tutta l’Italia e non solo. Sono in tanti ad aver speso delle parole per ciò che sta succedendo in questi giorni e nello specifico molti vip e personaggi del mondo dello spettacolo stanno commentando quello che purtroppo sta accadendo e lo stanno facendo attraverso i social network, dimostrando di essere veramente molto dispiaciuti. Una tra tutti Simona Ventura, ovvero la conduttrice che attraverso il suo profilo Instagram sembra aver voluto sfogare la sua rabbia.

La Sardegna brucia, Simona Ventura urla il suo dolore

“Vi dovete vergognare. Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e sentimenti. Orrendi piromani, che siate maledetti. Sardegna mia che ti hanno fatto“. Queste le parole dichiarate proprio da Simona Ventura e scritte a corredo di alcune fotografie che inevitabilmente mostrano quello che sta accadendo in Sardegna. Nello specifico, la conduttrice sembra aver mostrato le immagini di Porto Cervo. Purtroppo nonostante siano trascorsi diversi giorni, le fiamme continuano a non placarsi e i vigili del fuoco stanno lavorando giorno e notte per cercare di bloccare questa situazione e spegnere i roghi che sono ancora attivi purtroppo e che stanno letteralmente devastando il Montiferru.

La situazione è sempre più grave, si cercano aiuti e volontari

In molti stanno lanciando un appello nella speranza che qualcuno possa essere di aiuto anche per salvare molti animali, visto che già molti sono morti in questi giorni, ustionati a causa dei fumi velenosi. “Gli incendi nel territorio di Oristano rappresentano un dramma di proporzioni enormi: secoli di storia ambientale e paesaggistica cancellati“. Questo l’appello che era stato lanciato in un primo momento nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Christian Solinas. È stato anche chiesto un intervento da parte del governo e nello specifico direttamente al premier Mario Draghi di poter intervenire e destinare una quota del PNR ad un progetto di riforestazione.

Qual è l’origine dei roghi? Il punto di vista della Coldiretti

Si sta cercando di indagare e capire quale sia l’origine dei roghi ed a quanto pare la Coldiretti avrebbe fatto sapere che” il divampare delle fiamme nella macchia mediterranea è stato sicuramente favorito dal clima anomalo con alte temperature e afa”. Purtroppo però ci sarebbe la mano dei piromani che avrebbero causato in questi giorni almeno il 60% degli incendi.