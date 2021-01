Simone: «In questi mesi è aumentato il nostro senso di responsabilità»

Tra una corsa dal letto alla scrivania per collegarsi in tempo per l’appello e tra ripetuti click sul link per accedere alle video lezioni, la nostra vita scolastica continua ma non nel modo in cui l’avessimo aspettata o desiderata. I giorni passano, così come i mesi in cui vedo i miei compagni e professori attraverso uno schermo e sento la loro voce attraverso l’audio del pc o cellulare: la didattica a distanza, che nei mesi scorsi pensavamo fosse solo un momento fugace della nostra carriera scolastica, piano piano sta prendendo sempre più un ruolo preponderante, a discapito del tradizionale metodo di insegnamento in presenza, ma è anche l’unico modo per continuare con gli studi anche in un momento di emergenza come questo.

Da quando è cominciata l’emergenza covid-19 è stato ricorrente pensare a come sarebbe stata la situazione se questa pandemia fosse scoppiata 40 anni fa ma anche 15 anni fa, quando il progresso tecnologico e la digitalizzazione non garantivano almeno un computer o un cellulare high tech a ognuno di noi e non ci permettevano ancora di vivere in un mondo così virtualmente connesso.

Personalmente, nella sfortuna, mi sento un ragazzo piuttosto fortunato poiché la pandemia è capitata in un momento storico in cui abbiamo i mezzi per fronteggiarla e, scolasticamente parlando, coesistere con essa. Inoltre, pensando a chi, alla mia stessa età, da un’altra parte del mondo un diritto o accesso all’istruzione non lo può avere o a un mio qualsiasi coetaneo che, al giorno d’oggi o decenni fa, ha altre priorità come essere costretto a andare in guerra o fuggirne, mettendo a repentaglio la propria vita per la divisa che indossa, come il povero Piero di De André, rimanere a casa, per tutelare la propria e l’altrui salute, avendo comunque un’istruzione, sebbene atipica, ma garantita, mi sembra uno sforzo meno impegnativo.

Nonostante le modalità inconsuete di questa «scuola senza la scuola», la costante che rimane nelle nostre giornate è lo studio «matto e disperatissimo», alla ricerca di stare al passo con il programma, spesso costretti a rincorrerlo come un miraggio, in stile ignavi nel terzo canto della Divina Commedia, costretti per l’eternità a rincorrere la bandiera degli ideali non perseguiti in vita.

Benché durante le verifiche si possa dare una sbirciata in più al libro o nascondersi dietro l’icona del proprio nome durante una lezione, lo studio viene comunque richiesto e nei periodi più intensi dell’anno può portare a un alto livello di stress, aggravato dal fatto che si è costretti a rimanere tra le mura di casa e non si abbia la possibilità di liberare la mente non potendosi dedicare a attività di svago quali sport, teatro, corsi o più banalmente uscite con gli amici. Questo per dire che l’impegno e la dedizione nello studio vengono comunque e giustamente richiesti, a fronte di chi pensa che questo sia tempo perso o sprecato e intenda prolungare la durata dell’anno scolastico fino a estate inoltrata.

Un altro aspetto che ho potuto constatare durante la didattica a distanza è il senso di una maggiore responsabilità che in molti di noi ho notato. Quanto sarebbe stato semplice spegnere tutti i device, silenziare ogni gruppo whatsapp e non entrare più in ogni lezione? Invece ho riscontrato in me stesso e in molti compagni una crescita personale, un qualcosa che, al di là di voti e maturità che ci aspetta, ci ha spinto a continuare a studiare, nonostante ci fossero dei presupposti per prendersi una lunga pausa dallo studio, andando incontro alle richieste degli insegnanti, costretti anch’essi a reinventarsi e adattarsi come noi studenti, nel rendere la lezione coinvolgente anche attraverso uno schermo, perché era giusto farlo, comportandosi come in una situazione ordinaria di scuola, sebbene non lo sia.

Certamente manca molto la classe “fisica”, le battutine per rendere una lezione più leggera, la condivisa ansia pre-verifica, l’intervallo passato assieme a spartirsi la merenda o le ore di studio in gruppo, elementi di socialità e condivisione che fanno indubbiamente crescere e fanno parte del nostro quotidiano, aspetti che soprattutto noi ragazzi di quinta vogliamo e speriamo di tornare a vivere al più presto per goderci la fine del liceo, di un percorso che ci ha visto entrare adolescenti e uscire quasi uomini e donne.

Personalmente però ritengo che in un momento come questo, la tanto contestata DAD non sia il peggiore dei mali, piuttosto che ritornare alla tradizionale presenza in classe imbavagliati da mascherine, costretti a orari estenuanti e costretti a usufruire di mezzi di trasporto gremiti di persone. L’obiettivo è pertanto quello di stringere i denti e continuare a affrontare la scuola da persone serie e mature, con la speranza di tornare in classe, si spera il prima possibile, carichi di un’esperienza che ci ha cambiato e migliorato sotto vari aspetti, tornando così a sentire non solamente il suono sconfortante della sveglia ma anche quello più piacevole della campanella di intervallo.

Simone Liceo Linguistico S. Quasimodo Magenta (MI)

