SIMONE MOLINARI E SIMONE FARINA: UN SOGNO REALE AL 100%

in foto Simone Molinari e Simone Farina con Nina Morich

I due sono i titolari della società Luxury Apartments il Sogno srl

www.ilsognobellagio.it

Simone Molinari e Simone Farina sono molto amati e stimati nel mondo

delle Celebrities, vip, calciatori e attori italiani…sono stati ospiti

dei due imprenditori: Antonella Mosetti Guendalina Vanessa, Lucas

Speracchi, Obi il calciatore, Jacopo Salta, Andrea Petagna … Numerose

influencer come Luca Onestini, attore cantante Mario Ermito , Andrea

Preti e tante altre numerose star. Tutti i loro appartamenti sono andati

sold out. La società dei due imprenditori infatti, rappresenta un

Business in forte crescita a tal punto che i due giovani non escludono

la possibilità di andare oltre il confine Italiano ed espandere la loro

attività anche all’estero.

Uno dei successi più recenti ottenuto dal Molinari è stato il progetto

del Monopoly di Forte dei Marmi luogo in cui i due imprenditori

affittano ville e appartamenti di super lusso. Tuttavia Grazie

all’adesione al progetto di “Monopoly” a Forte dei Marmi la società è

riuscita a devolvere buona parte del ricavato ad associazioni

importanti sul territorio, come la “Croce Verde” e la “Misericordia” .

in foto Valeria Marini con i due imprenditori Simone Farina e Simone Molinari

@molinarisimo

