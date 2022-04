Simone Molinari L’imprenditore Organizzatore dei Forte Dei Marmi amato da VIP

Esce su Eva una nuova pagina dedicata all’’imprenditore comasco Simone Molinari che torna a farsi notare ad una serata dal sapore vip. Non è la prima volta che Molinari viene fotografato ad importanti serate della Milano per bene, nonostante i suoi molteplici impegni imprenditoriali non rinuncia ad essere al centro dello star system italiano.

Simone Molinari ha affermato che la stagione estiva di Forte dei Marmi è stata veramente presa d’assalto ed i suoi appartamenti di lusso hanno concluso la stagione con il tutto completo, Molinari è impegnato in molte attività imprenditoriali, cio’ nonostante, non perde l’occasione per farsi notare a contatto con personaggi dello star system italiano ed internazionale.

Buon Compleanno Emanuela Iaquinta!

La bella showgirl e conduttrice, volto noto di molte trasmissioni sportive, nonché cugina del campione del mondo Vincenzo Iaquinta, nota anche per i suoi pronostici sul mondo del calcio, ha spento le candeline e, per l’occasione, è stata ospitata presso la prestigiosa cornice del Just Cavalli di Milano.

Una serata all’insegna del glamour e dell’allegria per la ragazza che, in un elegante abito rosso Guess by Marciano di secondastrada ha accolto gli invitati all’esclusivo party.

Molti, infatti, gli amici dello spettacolo e della TV che hanno condiviso questo momento di gioia con la showgirl a partire dal fidanzato Manuel, la sua amica di sempre Eliana Ziliani, l’amico Simone Molinari, Mirko di Natale (giornalista TuttoJuve), Andy Nine (collega su “Alta quota” programma sui mondiali) in onda su top calcio 24, Claudia Parini (ex velina bionda di Spagna), Il modello e presentatore Francesco Ricci, le modelle Carolina e Juliette e tanti altri. Selfie, musica, torta e bollicine hanno allietato la serata all’insegna del glamour che ha visto, ancora una volta, una splendida Emanuela Iaquinta grande protagonista. Noi di CITYROMA.COM ci uniamo ai tantissimi auguri arrivati alla ragazza, augurandole sempre il meglio.