Simone Tebet visita desabrigados após temporal que atingiu o litoral de SP: ‘atenção emergencial’

Simone Tebet informou que o Governo Federal dará toda a atenção aos municípios que estão em situação de calamidade pública. Ministra do Planejamento e Orçamento visita alojamento com desabrigados após temporal que atingiu o litoral de SP

Prefeitura de Guarujá

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), visitou na manhã desta segunda-feira (20) um dos centros de acolhimento montados pela Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo. o local recebe e dá suporte a 190 pessoas desalojadas após as fortes chuvas que castigaram a região. O volume de chuva ultrapassou os 400 mm. “É hora de dar a atenção emergencial”, disse ela, que garantiu todos os recursos necessários às vítimas.

Durante a visita à Escola Municipal Benedita Blac de Oliveira, a ministra afirmou que o governo federal tem recursos suficientes para atender os municípios atingidos pela tempestade, entre eles Bertioga e Guarujá, cidades mais afetadas na Baixada Santista e que estão em estado de calamidade pública, conforme decreto publicado pelo governo de São Paulo no Diário Oficial do Estado, no domingo (19).

“Um vez decretada calamidade pública, reconhecida pelo governo federal, todos os recursos necessários estão disponíveis para Guarujá [e Bertioga]”, disse ela, que destacou a parceria entre os governos estadual e federal.

Simone Tebet disse que o ministério do Planejamento e Orçamento entrou na esfera de cooperação, que vai acompanhar o que for solicitado pelo prefeito Válter Suman (PSDB) e pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) .

“Não podemos deixar que pessoas e famílias fiquem em situação de risco. Agora temos que acomodar essas pessoas e ,junto com a Caixa, ver o levantamento de verbas, agilizar e proteger da melhor forma cada um deles”.

Em Guarujá para o Carnaval

A ministra comentou que veio passar o carnaval em Guarujá e pôde acompanhar de perto todo transtorno causado pelo temporal, que começou no sábado (18). “Eu nunca tinha vista uma chuva tão intensa em tão pouco tempo. Imaginei que a situação estivesse precisando de parceria com o Governo Federal”.

Simone Tebet contou que iria para São Sebastião, no litoral Norte, para acompanhar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas como os acessos pela estradas estão bloqueados, decidiu permanecer em Guarujá. A previsão é sair da cidade à tarde.

“Não vim apenas conhecer a região, mas eu também vim ver quais são as medidas que o município está tomando e me colocar à disposição do prefeito para liberação dos recursos que se fizerem necessário”.

A ministra destacou o trabalho realizado pela Defesa Civil do município. “As equipe me pareceram muito competente e proativas. Eles se preveniram e não tivemos vítima fatal. Mas, agora, é hora de dar a atenção emergencial”.

Futuro

De acordo com ela, o temporal que atingiu a região foi uma fatalidade e que as famílias afetadas não podem ficar esquecidas. “Isso tudo foi uma tragédia e não vamos nos esquecer depois dessas pessoa que estão prejudicadas”. A ministra destacou que as vítimas devem ter preferência no levantamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e na construção de casas populares.

Simone Tebet finalizou a visita dizendo que todas as famílias serão assistidas pelo Governo Federal. “Foi uma determinação do presidente Lula que os ministros estejam engajados nessa, que é uma das maiores tragédias, consideradas dos últimos anos”.

Temporal

A Baixada Santista, no litoral de São Paulo, foi muito castigada pelas fortes chuvas e rajadas de vento que deixaram mais de 200 pessoas desabrigadas, ruas e casas alagadas, causou deslizamentos de encostas, bloqueios de estradas, quedas de árvore, interrupção da navegação do Porto de Santos e até o naufrágio de uma escuna.

O temporal começou na tarde de sábado (18) e só perdeu intensidade na tarde de domingo (19), quando já havia chovido 683 milímetros em Bertioga, cidade que registrou o maior volume de água. O município fica colado em São Sebastião, no litoral norte, cidade mais afetada pela tragédia – foram registradas 35 mortes e outras tantas pessoas permanecem desaparecidas.

