O objetivo da medida é garantir fôlego econômico e fluxo de caixa para as micro empresas e pequenos negócios da região, que foi muito atingida pelas chuvas do fim de semana do carnaval. Simples Nacional amplia prazo em 180 dias para os contribuintes do Litoral Norte de SP

Contribuintes do regime tributário ‘Simples Nacional’ nas quatro cidades do Litoral Norte de São Paulo, região mais atingida pelas chuvas históricas do fim de semana do carnaval, terão 180 dias a mais para fazer o pagamento do imposto.

A ampliação do prazo de recolhimento do tributo atende a um pedido da Sefaz (Secretaria da Fazenda e Planejamento) do estado ao Comitê gestor do Simples Nacional. O objetivo da medida é garantir um fôlego econômico e fluxo de caixa para as micro empresas e pequenos negócios da região.

O prazo extra vale para o recolhimento que deveria ocorrer nos meses de fevereiro, março e abril. Veja como fica o cronograma:

fevereiro deverá ser recolhido em agosto de 2023

março deverá ser recolhido em setembro de 2023

abril deverá ser recolhido em outubro de 2023

O recolhimento a partir de maio volta a respeitar o calendário normal do Simples Nacional, que é um regime simplificado que unifica o pagamento de vários impostos em um tributo único.

São contemplados os contribuintes de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, no Litoral Norte, e ainda Guarujá e Bertioga, no Litoral Sul de SP.

