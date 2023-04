Simulacro de arma é encontrado com crianças em escola municipal na zona Oeste de Boa Vista

Um grupo de alunos estava discutindo pela arma, que foi recolhida por uma professora da escola. O caso foi encaminhado ao oficial de operações da área oeste. Arma que estava com o grupo de alunos dentro da escola municipal

PMRR/Divulgação

Uma arma foi encontrada nessa quinta-feira (30) com alunos na Escola Municipal Leucides Inácio de Oliveira, no bairro Doutor Airton Rocha, zona Oeste de Boa Vista.

A gestora da escola relatou à Polícia Militar que durante o recreio, uma das professoras viu um grupo de crianças brigando por um objeto, e viu que se tratava de uma arma de brinquedo. Procurada, a prefeitura de Boa Vista não comentou sobre o assunto.

Não foi possível identificar o aluno, dono da arma, pela quantidade de crianças no local. Os policiais não conseguiram consultar as câmeras, o que seria feito posteriormente pela equipe da escola.

O caso foi encaminhado ao oficial de operações da área oeste.

