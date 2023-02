Sinal do 5G chega em Araguaína, mas por enquanto ficará disponível apenas para órgãos públicos

A expectativa é que a tecnologia seja liberada para toda a população nas próximas semanas. A tecnologia 5G ficará disponível aos moradores de Araguaína em breve

A conexão 5G já chegou em Araguaína, mas por enquanto, o sinal está disponível somente em alguns órgãos púbicos. A expectativa é que toda a população tenha acesso à tecnologia nas próximas semanas.

Servidores públicos da Secretaria de Saúde, Controladoria Geral do Município, Secretaria da Fazenda, Ciência e Tecnologia e a administração de Araguaína já estão usando a 5G e tendo bons resultados, no que diz respeito à velocidade da internet.

“A ideia é que a gente implante no município como um todo e nós tenhamos uma rede 5G do próprio município, podendo fazer a comunicação entre todas as nossas secretarias em altíssima velocidade, altíssima qualidade e baixa latência. Então, a comunicação do município vai ficar mais fluida, permitindo que nós tenhamos um município voltado para a transformação digital”, ressaltou o secretário da Fazenda, Ciência e Tecnologia, Fabiano Sousa.

O analista técnico da Secretaria da Fazenda, Adeir Borba, disse que a velocidade da internet 5G trouxe melhorias no dia a dia de trabalho.

“Acabou o tempo de esperar abrir algum site. Nossos sistemas são todos em nuvem, então, não temos sistemas funcionando localmente. Então, a velocidade de conexão é mais rápida. Facilitou demais para todas as secretarias’.

Dono de um provedor de internet, o empresário Manoel Messias, atende atualmente em torno de 1 mil clientes e 200 empresas, nos estados do Tocantins e Pará. Com a chegada da conexão 5G, o serviço vai ganhar mais agilidade.

“5G é uma nova tecnologia de transmissão de dados. A gente, do ramo de tecnologia, está sempre adepto e ligado nas mudanças. Estamos nos adequando para que quando isso seja disponibilizado para o cliente final, vamos disponibilizar para atender o nosso cliente”.

No centro da cidade, em algumas ruas, a nova conexão está sendo testada. A distribuição do sinal será por meio da rede pública de energia.

A expectativa é de que o sinal seja disponibilizado para a população tendo como ponto de distribuição as luminárias públicas, nas próximas semanas.

A aposentada Maria Alice Lopes não vê a hora de poder acessar a internet 5G. “Eu acho que vai ser bem melhor, tudo o que vem para o nosso desenvolvimento, melhora. A gente espera que essa internet seja para facilitar mais as coisas”.

